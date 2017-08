Finalizó la exhumación de los 123 cuerpos enterrados en el cementerio de Darwin

Avanza hacia una histórica concreción el deseo de identificar a los soldados argentinos enterrados en el cementerio malvinense de Darwin, luego de que la Cruz Roja Internacional, a cargo de las tareas en el archipiélago, anunciara este lunes la finalización de los trabajos de campo.

En diálogo con 0223, Julio Aro, de la Fundación No Me Olvides, no ocultó su emoción: “Los 123 cuerpos fueron ya exhumados y ahora sólo falta que el resto de las muestras obtenidas, luego de las primeras 56 enviadas a Córdoba hace quince días, lleguen a ese provincia para iniciar los análisis en conjunto”, describió uno de los principales impulsores de las tareas.

“La Cruz Roja Internacional ya avisó que no dará a conocer ningún resultado hasta que no estén todas las muestras identificadas”, recordó Aro a continuación, feliz porque “el proceso de extracción se adelantó, ya que ayudaron las condiciones climáticas”. “La primera etapa terminó 23 días antes de lo previsto, lo que podría adelantar también la finalización de los trabajos”, reconoció el referente de la campaña de identificación.

“De esas muestras, se eligieron 6 al alzar, que serán enviadas algunas a España y otras a Suiza, para cotejar que den el mismo resultado. En paralelo se realizará en Córdoba el cotejo y verificación de todo el resto de las muestras”, detalló Aro, ansioso como miles de personas en todo el país para conocer a los soldados enterrados en Malvinas.

“El comité terminará su trabajo y especificó que los resultados serán entregados a Claudio Bernardo Avruj, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural”, concluyó Aro.