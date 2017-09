A un año del naufragio del San Antonino, familiares de los tripulantes esperan Justicia

A un año del naufragio de la lancha San Antonino a seis millas de la costa de Mar del Plata, tragedia en la que murieron tres tripulantes y otros tres aún permanecen desaparecidos, los familiares de las víctimas se concentraron este viernes en el Juzgado Federal 3 para exigir que la causa que investiga el hundimiento de la lancha y cuya calificación es homicidio culposo sea recaratulada como asociación ilícita.

También reclamaron sanciones severas para los propietarios de las embarcaciones que naufragan. María Elena Máscolo, tía de Pablo Pardo, uno de los tripulantes desaparecidos, dijo que a un año del hecho “la justicia sigue siendo lenta” ya que hasta el momento no fueron recibidos por el fiscal que lleva adelante la investigación ni tampoco “nos dejan ver la causa”.

“Pedimos que la causa sea recaratulada como asociación ilícita y que de ahora en más, el barco que se hunda, pierda la matrícula”, puntualizó la mujer ante la consulta de 0223. “Nosotros perdemos la familia pero ellos nunca pierden nada”, advirtió.

En la misma línea, la mamá de Claudio Zerboni –cuyo cuerpo nunca fue encontrado-, advirtió que aún “no se entiende porqué no se actuó enseguida” pese a que el hundimiento del San Antonino se produjo “cerca de la costa” y le apuntó a Prefectura. “Esto pasó por negligencia de PNA y de los empresarios, que cobran los seguros que tienen que cobrar y después se lavan las manos. Mientras, vemos a nuestros nietos crecer sin sus padres”, lamentó.

En la concentración que se realizó frente a la sede judicial de Bolívar 1052 también estuvo presente la esposa de un marinero que se cayó del Mar del Chubut, una embarcación que operaba en el sur y cuyos restos no fueron hallados. “Hace seis años y medio que ocurrió y el empresario se lavó las manos, me dejó desamparada. Le pido al juez que lleva la causa que me dé el certificado de defunción de mi marido”, reclamó.

Claudio Zerboni, Alejandro Ricardenez y Pablo Pardo son los tres tripulantes del San Antonino que aún se encuentran desaparecidos.