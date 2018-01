El Racing de Coudet hace su estreno en Mar del Plata

Con gran mayoría de titulares buscando encontrar el equipo para el reinicio de la Superliga my el comienzo de la Copa Libertadores, Racing debuta en el año y hará su estreno en el banco de suplentes Eduardo Coudet. A las 22.10, en el José María Minella, se enfrenta a Temperley con una Copa en juego por el torneo de verano.

No le tembló el pulso desde su llegada al "Chacho" para "borrar" a un referente como Sergio Vittor y un jugador de Selección como el uruguayo Arévalo Ríos. Lo que puede ser bueno porque deja en claro que no se casa con nadie, puede ser contraproducente si las cosas no salen de acuerdo a lo esperado. Por eso, cada encuentro será clave en esta pretemporada para empezar a enamorar a la gente. Más allá de este cruce con Temperley, se jugará mucho el viernes en el clásico con Independiente. Esta noche, tendrán su presentación los mediocampistas Nery Cardozo y Nery Domínguez, mientras que en ataque estará la temible dupla Lisandro López y la "joya" Lautaro Martínez.

Por el lado de Temperley, regresó el talentoso Fernando Brandán e incorporó a Federico Fattori, en un semestre complicado para los de Gastón Esmerado que deberán sumar muchos puntos si quieren mantener la categoría.