La noticia de cada verano: ya son una decena las estafas de alquileres en la ciudad

Desde la entidad sostienen que la única manera de combatir el delito de las estafas por internet es operando con profesionales matriculados.

“El Colegio aconseja permanentemente que las locaciones temporarias se hagan a través de martilleros matriculados; no sólo por el hecho de ser estafados, llegar y no encontrar la propiedad; sino por el apoyo que le da el colegiado a ese inquilino. Hay mil variantes, se rompió un calefón, no funciona una heladera, lo que sea que ocurra, el colegiado lo ayuda a pasar unas vacaciones sanas y lindas”, explicó al respecto el vicepresidente de la institución Horacio Espatolero.

En esa línea, el dirigente resaltó que “felizmente no hay denuncias contra martilleros, y remarcó también que los casos de estafas son con particulares”.

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos tiene además una lista en donde están todos los integrantes que trabajan en alquileres temporarios.

