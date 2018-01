¿En qué calles se harán las multas con cámaras del COM?

Durante la confirmación de que el sistema de registro de infracciones de tránsito a través de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo ya estaba listo para ponerse en marcha, el secretario de Gobierno Alejandro Vicente anticipó que se utilizarían algunas de las más de mil cámaras que tiene el municipio. Inmediatamente, surgió la pregunta de todos los conductores: ¿cuáles serán las zonas en que se verificará la comisión de infracciones de tránsito?

Según pudo saber 0223, el área de Tránsito a cargo de Claudio Cambareri será la encargada de fijar los puntos más conflictivos para disponer que un inspector se sume a los operadores del COM para verificar que un conductor comete una infracción.

“La idea es que comiencen a implementarse las multas en las zonas más complejas. Seguramente los centros comerciales (Güemes, San Juan, entre otros) figuren en esta primera etapa”, deslizó una fuente del Ejecutivo en diálogo con este medio.

Las infracciones que se analizarán a través de las cámaras serán estacionamiento en doble fila o lugares prohibidos, giro a la izquierda en avenidas, circulación a contramano o cruce de semáforos en rojo.

Una de las grandes incógnitas es la señalización, pues la política del Ejecutivo municipal fue siempre no informar el lugar exacto de las cámaras de seguridad. Sin embargo, algunos expertos señalan que el municipio debe informar a los conductores en qué lugar se harán multas de tránsito a través de las cámaras. “Si no la medida parece tener un fin estrictamente recaudatorio y no preventivo”, justifican.

En ese marco, desde el Ejecutivo señalaron a este diario que se harán campañas de difusión con las zonas dónde se tomarán las multas, sin dar a conocer el lugar exacto de la cámara. “En estos días se harán las pruebas y la idea es que en febrero ya esté en marcha”, concluyó.