Atlético del Rosario, bicampeón del 53º Seven de Sporting

La 53º edición del Seven de Verano organizada por el IPR Sporting Club llegó a su fin con una jornada a pleno sol, rugby y hockey, con mucho público en la Villa Marista.

En la Categoría A de rugby, Atlético del Rosario se quedó con la trofeo máximo en la Copa Imperial y festejó el bicampeonato ya que había dado la vuelta olímpica el año pasado. En la final superó a Taraguy de Corrientes sin dejar dudas y coronando un gran torneo. La Copa de Plata fue para Jockey de Rosario.

En Categoría B, el campeón de Oro fue El Taino, con base de jugadores de Comercial, mientras que en la C festejaron los chicos de Boca, un combinado de varios clubes de Mar del Plata. La Copa de Plata en manos de Seven Night.

En la D, por su parte, los mejores fueron los de Córdoba Athletic con su equipo Black Pan, mostrando un gran nivel y superando por grandes diferencias a todos su rivales, incluyendo a Bonitos y Gorditos en la final. La Plata en categoría D fue para Los Picantes, mientras que la de Bronce se la llevaron los del SIC 2.

En cuanto al hockey, disciplina que volvió al Seven después de varios años y se disputó en el sintético inaugurado hace un año, en Séptima División el campeón fue Seven Up mientras que el segundo lugar lo ocupó No Tenemos Nombre.

En Sexta, primero fue De la Mano de Díos y el escolta fue Lagoa Team, mientras que en Primera ganó El Barsa, con mayoría de jugadoras de Primera de Sporting, al vencer a Winx, conformado por jugadoras de Quinta, tras igualar 1 a 1. Milagros Torreani había puesto en ventaja a las más chicas, pero Victoria Filinich empató y mandó la definición a los penales.