Arroyo desestimó la denuncia y dijo que el titular de OAM “es afiliado a Acción Marplatense”

En una conferencia de prensa desarrollada en el despacho principal de la comuna, el intendente Carlos Arroyo –acompañado por el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle y el presidente del Emsur, Eduardo Leitao- brindó precisiones acerca de las acusaciones realizadas por autoridades de la Obra Asistencial Mutual de Mar del Plata (OAM).

En este contexto, el jefe comunal informó que “son acusaciones totalmente falsas. Tengo documentación emitida este miércoles por cada una de las dependencias denunciadas de las que resulta claramente que mi Administración no debe un peso por deuda por retenciones relacionadas con las prestadoras de salud de los empleados municipales”.

“La deuda, un 30% inferior a lo informado por OAM, es por aportes patronales. Las retenciones personales, si no se depositan, implica un actitud criminosa; el aporte patronal, no. Es simplemente una deuda que uno puede llegar a tener con el organismo respectivo”, añadió.

Por otra parte, el intendente habló de un posible trasfondo politico en la denuncia de OAM. “Me llama la atención que la persona que hace la denuncia – el Dr. Rubén Pili- en el mes de junio del año pasado se afilió a Acción Marplatense, acompañado de todos los jerarcas de ese partido que fue derrotado en las últimas elecciones. Es evidente la intención política de esta denuncia”, subrayó.

“Yo soy un docente con 40 años de antigüedad en Mar del Plata, más de 27 años de director de escuela, 6 de concejal y muchos más de funcionario en distintas reparticiones de la municipalidad y no voy a considerar ni razonable ni admisible que se me acuse de administración fraudulenta porque es una barbaridad. Para que algo sea fraudulento tiene que haber dolo”, remarcó.

Asimismo, Arroyo confirmó que iniciará acciones legales para cuestionar judicialmente estas acusaciones. “Todos los que me conocen saben como vivo y que no se me ocurriría jamás hacer algo así. Yo no voy a dejar esto así. Voy a cuestionar esto judicialmente y hacer una demanda por daños y perjuicios a los que realizan publicaciones de este tipo”, informó el intendente.



Por su parte, Mourelle explicó que “la deuda de la Administración Central con OAM es de poco más de 3 millones de pesos. La deuda del resto de los Entes –aproximadamente- está en los 7 millones de pesos. El total es de 11 millones que se le debe a OAM. Está en un trato privilegiado –por lo menos se venía teniendo un trato así- en relación a las demás prestadoras de salud, y algunas con más períodos de deuda que OAM y que fueron acumulados por todo el desvarío de gestión económica y financiera de la anterior administración”.

“Nosotros venimos manteniendo desde octubre los aportes permanentes corrientes a todas las prestadoras de salud para que –justamente- los empleados del municipio no tengan problemas en sus prestaciones médicas”, añadió.

“Esa deuda corresponde solamente a los aportes patronales relacionados con las retenciones personales a los empleados. En cuanto a las retenciones personales de salud de los empleados no se debe absolutamente un peso, ni a OAM ni a ninguna otra prestadora de servicio de salud”, señaló el secretario de Economía y Hacienda.