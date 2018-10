Pobreza e indigencia en Mar del Plata: Arroyo reconoció que “el problema es grave”

Durante la pasada semana, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundió las estadísticas oficiales correspondientes al primer semestre de 2018 en torno a la pobreza.

Según estos números, en Mar del Plata se registraron más de 127.000 habitantes por debajo de la línea de pobreza y además más de 31.000 personas que son consideradas indigentes.

Este lunes, el intendente Carlos Arroyo manifestó su preocupación tras conocerse esas cifras. En declaraciones a la prensa, el jefe comunal explicó que “cuando a veces se habla de pobreza -yo he sido pobre y conozco de lo que hablo- me he dado cuenta que hay una pobreza de la cual uno puede salir con un poco suerte, con trabajo. Pero hay una pobreza que es mucho más compleja que lamentablemente es la que abarca a gran parte de nuestro país y es la pobreza cultural”.

Y remarcó: “Este tipo de pobreza no se mide por la cantidad de pesos en el bolsillo sino que se mide por la cantidad de conocimientos que uno tiene o las posibilidades que te da el Estado para salir de ese estado a través del conocimiento. Y el conocimiento es la única arma que puede igualar a todos los seres humanos rápidamente sin necesidad que suba la soja o que baje el petróleo”.

A su vez, Arroyo afirmó que “estamos gestionando distintos tipos de ayudas a nivel nacional y provincial. El problema es grave. Eso hay que reconocerlo. No hay que repartir solamente alimentos Requiere principalmente generar fuentes de trabajo. Esa es la forma de darle dignidad al hombre”. “Necesitamos gente que tenga su lugar de trabajo y que sienta el orgullo de llevar a su familia el sostén diario. No es una tarea fácil de resolver”, destacó.

“Por esto es fundamental que todos nos pongamos de acuerdo, nos unamos y hagamos lo posible por mejorar el nivel cultural de nuestro pueblo. En la medida que inauguremos una escuela, que demos una clase más –yo he dado miles-, mejoraremos la capacidad y el nivel del ser humano y le damos armas para luchar por la vida y ser iguales. Necesitamos que todo el mundo tenga las mismas posibilidades”, finalizó Arroyo.