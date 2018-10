Abad reclamó que se modifique el sistema de elección del Defensor del Pueblo

En medio de la polémica por la intervención judicial en la elección para determinar los defensores del Pueblo, el diputado provincial Maximiliano Abad reclamó que se modifique el sistema de elección.

“El sistema actual de elección de los Defensores del Pueblo nada tiene que ver con la representación que debe ejercer ese funcionario. Debemos caminar hacia una Institución que represente al pueblo y no sectorialmente a algunos estamentos”, opinó el legislador provincial.

Debemos revisar criterios de la elección del #DefensordelPueblo Mar del Plata-Batan para que sea realmente la institución que representa al pueblo y no sólo a algunos sectores. Debe ser elegido por el cuerpo electoral o representantes del pueblo, y no por algunas corporaciones. — Maxi Abad (@MaxiAbad) October 10, 2018

En ese marco, Abad planteó que la ley Nacional 24.379 y la Ley Provincial 13.834 plantean que el Defensor del Pueblo debe ser elegido por el cuerpo electoral o por los representantes del pueblo, pero no por corporaciones que no representan a toda la sociedad. “Hacia allí debemos ir”, dijo.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-10-8-17-56-0-defensor-del-pueblo-la-justicia-hizo-lugar-al-amparo-y-votaran-205-ongs

“En el Derecho comparado no hay antecedentes de una Defensoría del Pueblo colegiada. El defensor del Pueblo debe ser un ciudadano o ciudadana que podrá contar con colaboradores (adjuntos o secretarios) que disponga la legislación. No tiene sentido un órgano colegiado toda vez que la defensa y protección de los derechos de la sociedad no puede depender del acuerdo de un órgano sino de la decisión ejecutiva y rápida de quien esté a cargo”, concluyó el presidente del bloque de diputados provinciales de Cambiemos.