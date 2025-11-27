¿Y la tormenta?: inesperado cambio en el pronóstico para Mar del Plata

Se viene un fin de semana fresco en la ciudad, e incluso con chaparrones el domingo.

Después de dos días en los que regía alerta amarillo para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo informe en el que no proyectan fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo, aunque sí tormentas fuertes para esta noche.

De acuerdo al organismo, la jornada terminará con 20°, tormentas fuertes y ráfagas del sector sur de hasta 50 kilómetros por hora (km/h), lo que signific a un impacto menor a lo anunciado anteriormente.

Giro en el pronóstico del tiempo para este jueves en Mar del Plata, que no sufrirá una importante caída de agua.

En tanto, y como estaba previsto, habrá un importante descenso de temperatura durante los próximos días. De movida, para el viernes pronostican una máxima de 18° y una mínima de 13°, con el cielo mayormente nublado y fuertes vientos del sur y sudeste.

Además, el sábado será similar y las lluvias regresarían el domingo y el lunes, primero con chaparrones y en el comienzo de la semana con tormentas aisladas, según la información del SMN.