Dolor por la muerte de un reconocido fotógrafo marplatense
Tenía 52 años. La triste noticia fue confirmada por los familiares del hombre que trabajaba como corresponsal para diferentes medios nacionales.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El periodismo marplatense está de luto por la sorpresiva muerte del fotógrafo Christian Heit, a los 52 años, este jueves por la mañana. Según pudo saber 0223, el hombre que se desempeñaba como corresponsal en Infobae, Revista Gente y Director en Visual Mente había sufrido un acv en las últimas horas.
"Hoy se fue un hermano, padre, hijo, amigo y gran persona", escribió su hermano Gustavo para dar a conocer la noticia. "Se encargó de dejar en cada una de sus fotos lo mejor de él y su gran pasión", agregó.
En la misma línea, el hombre aseguró "por su decisión, sus órganos van a ayudar a muchas personas….gracias a tus ojos alguien más va a poder ver", sumó.
"Te vamos a extrañar hoy y siempre como también vamos a cuidar a los que más querías. Debemos recordarlo con alegría", cerró.
La última producción fotográfica que realizó Heit fue para el enlace de Matías Alé y su novia marplatense y expresó: "Espero que este recuerdo humilde les quede por siempre entre tantas cosas fantásticas que vivieron en estos días. Se los quiere y bienvenido al nuevo integrante de Mar del Plata, sr Matias Alé", posteó el fotógrafo en su cuenta de Instagram.
Temas
Lo más
leído