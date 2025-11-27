Dolor por la muerte de un reconocido fotógrafo marplatense

El periodismo marplatense está de luto por la sorpresiva muerte del fotógrafo Christian Heit, a los 52 años, este jueves por la mañana. Según pudo saber 0223, el hombre que se desempeñaba como corresponsal en Infobae, Revista Gente y Director en Visual Mente había sufrido un acv en las últimas horas.

"Hoy se fue un hermano, padre, hijo, amigo y gran persona", escribió su hermano Gustavo para dar a conocer la noticia. "Se encargó de dejar en cada una de sus fotos lo mejor de él y su gran pasión", agregó.

En la misma línea, el hombre aseguró "por su decisión, sus órganos van a ayudar a muchas personas….gracias a tus ojos alguien más va a poder ver", sumó.

"Te vamos a extrañar hoy y siempre como también vamos a cuidar a los que más querías. Debemos recordarlo con alegría", cerró.

La última producción fotográfica que realizó Heit fue para el enlace de Matías Alé y su novia marplatense y expresó: "Espero que este recuerdo humilde les quede por siempre entre tantas cosas fantásticas que vivieron en estos días. Se los quiere y bienvenido al nuevo integrante de Mar del Plata, sr Matias Alé", posteó el fotógrafo en su cuenta de Instagram.