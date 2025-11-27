Entraron a un colectivo para robar y un ladrón fue apuñalado por un pasajero

Un hombre que habría intentado asaltar un colectivo en el oeste del conurbano murió ayer luego de ser apuñalado durante un forcejeo con uno de los pasajeros. Otros dos sospechosos lograron escapar del lugar.

El episodio ocurrió en Napal y la avenida Otero, en la ruta provincial 21, donde tres personas subieron al interno 473 de la línea 380, conducido por un chofer de 40 años. De acuerdo con las primeras versiones, los individuos habrían intentado cometer un robo, pero un pasajero de 55 años decidió enfrentarlos, lo que derivó en un violento altercado.

Se produjo un violento altercado dentro del vehículo.

Los tres agresores, bajaron rápidamente del colectivo, pero uno de ellos, un joven de 27 años, cayó desplomado a pocos metros de la unidad y murió en el lugar. Efectivos del Comando de Patrullas acudieron tras un llamado al 911 y encontraron el cuerpo. Peritos de la Policía Científica constataron que el fallecido presentaba una herida punzante en el tórax.

La comisaría 2ª Sur, la DDI local y el área de Inteligencia Criminal trabajan para identificar a los prófugos y determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de la jurisdicción.