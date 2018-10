Jóvenes marplatenses fabrican bolsos con materiales reutilizados

A finales de 2015, un grupo de amigos decidieron generar un proyecto propio. Querían hacer productos ambientalmente amigables y que fueran estéticamente atractivos. Así nació Ko'ox - Desde el origen, con la premisa de generar "artículos contenedores, bolsos y mochilas fundamentalmente, hechos a base de materiales reutilizados", comentó Guido Figliuolo, uno de los motores del emprendimiento. "El material que más reutilizamos es el PVC vinílico de los banners y gigantografías publicitarias, ya que es de uso masivo".

Luego de varios meses de investigación comenzaron a trabajar con estos materiales que resultaron los más convenientes para el producto que querían realizar. Sin embargo, no se quedaron sólo en el material: analizando el mercado descubrieron que en muchos casos los productos de este tipo no eran objetos de deseo. "Nosotros queremos hacer productos bellos, que te den ganas de comprar más allá del material con el que están hechos". Así realizan productos únicos, ya que "no hay dos iguales por las lonas que utilizamos".

Con esta idea, el desarrollo de los modelos fue un proceso largo y lleno de desafíos. "En un primer momento pensamos que no íbamos a tener suficientes insumos -recuerda Figliuolo-, sin embargo nos encontramos que hay mucho más del que podemos abarcar." Actualmente, por ejemplo, reutilizan los materiales que proveen los organizadores de eventos deportivos, por ejemplo quienes organizan los eventos de la Asociación de Surf Argentina.

Los productos de Ko'ox - Desde el origen tienen entre un 30 y un 80 por ciento de materiales reutilizados. Así, reducen el impacto ambiental que podrían generar sus insumos. El balance para los creadores del proyecto es altamente positivo: "en 2017 reutilizamos más de una tonelada de lonas vinílicas, y 500 kilos de retazos de madera y cámaras de autos".