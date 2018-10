El joven de Sierra de los Padres que cautivó a Tini Stoessel

Años después de que su tío, Mateo Iturbide, se convirtiera en una de las figuras del programa La Voz Argentina, Agustín se presentó en el mismo certamen para hacer una interpretación del tema "Perfect" de Ed Sheeran y logró cautivar al jurado.

El joven oriundo de Sierra de los Padres se llevó grandes elogios de Tini Stoessel, de Axel y también recibió palabras de reconocimiento de Ricardo Montaner y de Soledad Pastorutti, tentados en contratarlos para el futuro.

"Apenas empezó la canción... es una canción de un artista que yo admiro muchísimo, y uno se pregunta cómo será porque la tenés tan escuchada por esa persona pero de repente empezaste a cantar y me di vuelta al segundo porque la interpretaste increíble, tenés una voz muy linda, siempre cuando veo gente de mi edad...", dijo Stoessel en su devolución.

En ese momento, Axel la interrumpió: "Aparte es muy fachero, ¿No es cierto, Tini? ¡Podés decirlo!" tiró el cantante a su colega. Stoessel no se quedó atrás y siguió: "Y aparte muy fachero, ¿querés que lo diga? Me siento identificada porque somos jóvenes y creo que podemos hacer un gran equipo juntos, me encantaría tenerte en mi equipo. Creo que podés ser un ganador de La Voz Argentina", añadió la joven cantante.

Posteriormente surgió Montaner, quién redobló la apuesta e intentó seducirlo con sus contactos a nivel internacional: "Creo que tienes un potencial enorme para llegar a la final. Pero a mí me interesa pensar en el día después. ¿Qué pasa después de la final? Yo creo que tienes que ponerte en mano de productores importantes que te puedan internacionalizar, que puedan catapultar tu carrera al exterior, ¡Decide tú con quién te quieres quedar y ya!", lo apuró.

Agustín, pocos segundos después, mostró cual es su objetivo: "Quiero agradecerles a los cuatro, pero tengo una decisión desde que entré... ¡Me voy a ir con Tini!".