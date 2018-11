Se empezará a hacer vino en Dolores: 30 hectáreas para una nueva producción

Toda una novedad en Dolores con el anuncio del intendente Camilo Etchevarren, quien anticipó la futura producción local de vino en el distrito, luego de diversas gestiones realizadas en el último año con varias ramificaciones positivas.

Acompañado del Secretario de Gobierno Gastón Garófalo y la Ingeniera Química Elina Casañas, el jefe comunal brindó detalles sobre el intercambio que la comuna estableció con Alemania y los pasos siguientes a partir de los cuales su gestión planea realizar los trabajos de producción vitivinícola en la región.

“La idea del intercambio surgió de un pedido que le realice al presidente Mauricio Macri sobre conocer la experiencia de parques termales en Alemania. Hace unos años visité parques termales de Francia, antes del nuestro conocí los de Villa Elisa, Chajarí, Concordia, al menos los que más gente congregan para aprender. El año pasado estuve en Alemania donde poseen los parques termales más avanzados del mundo, conjuntamente la idea era conocer una ciudad que tuviera una Orquesta Juvenil para realizar un intercambio con la de Dolores y el tercer pedido era conocer una ciudad que tuviera bodegas, es un sueño en esta ciudad turística que estamos haciendo poder diversificar nuestra economía, hoy tenemos ocho emprendedores de cerveza artesanal. Le pedí al embajador alemán que sería conveniente contar con un bodeguero de esa nacionalidad que tuviera bodegas en Argentina para generar el vínculo”, detalló Etchevarren.

En esa línea de historia, el intendente continuó: “Conocimos un inversor que tiene bodegas en Mendoza y en Alemania. Gracias al trabajo de Gastón Garófalo conseguimos el lugar físico la Escuela Agraria,

tenemos 30 hectáreas a disposición para plantar viñedos. Se empezará a hacer vinos en Dolores. De este intercambio surgió el viaje de la Ingeniera Química Elina Casañas al país germano”, completó el titular del Ejecutivo dolorense.

Al respecto de su estadía en el país germano, Casañas contó: “Tuve toda la experiencia del bodeguero Enrique Vollmer que venía de una familia vitivinícola y trabaja en ello desde hace 50 años. Hoy posee 300 hectáreas, al principio embotellaban a mano con su esposa, hoy cuenta con una embotelladora automática. Trabaja desde las 8.00 horas en los flujos de los vinos de los tanques y en los viñedos”, relató la profesional.

“Con respecto a lo que aprendí es bastante, ya que me dejaban hacer de todo. En Argentina las bodegas son bastantes cerradas, no dejan ingresar a las personas y no cuentan los secretos de sus vinos. Aprendí la parte técnica, química, de laboratorio, en los viñedos vi como se podaba y trabajaba la tierra, no usaban agroquímicos, es un vino natural. Me mostraron las barricas”, expresó Casañas.

La ingeniera valoró que hayan “armado el proyecto con Enrique Vollmer para viñedos en Dolores. Acá hay mejor tierra que en Alemania, tenemos un humus muy bueno, faltarían algunos minerales por lo que se tendría que trabajar la tierra. También tratamos el tema del clima, en caso de que tengamos mucha lluvia en época de cosecha”, finalizó.