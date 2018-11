Jurado halló culpable a acusado del crimen del policía Walter Barrera

Cinco opciones posibles tuvieron entre sus manos los doce integrantes del jurado que participó del juicio a Brian Rivera acusado de participar en el crimen del policía Walter Barrera y por unanimidad eligieron la que prevé una pena de prisión perpetua. Los seis hombres y seis mujeres consideraron que el joven de fue coautor de homicidio doblemente agravado criminis causa y por ser la víctima un efectivo policial.

Más allá de la decisión que le comunicaron al Juez Gustavo Fissore en la jornada que finalizó este miércoles por la tarde, aún resta la realización de la audiencia de cesura prevista por ley de la que participarán el magistrado, el fiscal Guillermo Nicora y el defensor Wenceslao Méndez.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-11-27-9-48-0-juzgan-a-acusado-de-participar-en-el-crimen-del-policia-walter-barrera

“Es una audiencia formal, prevista por ley en la que no se discutirá monto de la pena porque es calificación no tiene gradualidad y solo prevé la prisión perpetua”, explicó una fuente judicial a 0223. “Podría existir un planteo de inconstitucionalidad de la pena, pero por lo visto en el desarrollo del debate no se presentaría”, agregó.

El fiscal Nicora explicó que además del veredicto que alcanzaron los jurados tuvieron otras cuatro opciones: homicidio criminis causa, homicidio agravado por la condición de policía, homicidio en ocasión de robo y no culpable. Solamente en la calificación elegida y en la segunda opción era necesario un veredicto por unanimidad.

El hecho

El 26 de noviembre de 2014 Barrera, de 34 años, intentó detener a los delincuentes que asaltaron el comercio ubicado en Peralta Ramos y Tripulantes del Fournier. Advirtió la escena cuando pasaba con su auto por el lugar, se bajó del vehículo y allí se produjo el tiroteo. El sargento de la comisaría octava recibió un tiro en la espalda y otro en la cabeza, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Privado de la Comunidad por sus propios compañeros.

Hugo “El Uruguayo” Busto se entregó pocos días después del hecho y continúa detenido desde ese momento. Un mes después del crimen el Juez de Garantías Juan Tapia confirmó la prisión preventiva en el marco de una causa por homicidio doblemente agravado criminis causa y por ser la víctima un efectivo policial.

Brian Rivera fue atrapado en junio de 2016 en la esquina de Fortunato de la Plaza y Camusso luego de una serie de tareas realizadas por el gabinete Homicidios de la Dirección Departamental de Investigaciones y los servicios de calle de distintas comisarías. El personal policial esperó que saliera del domicilio en el que se guarecía y lo interceptó cuando hacía la cola para adquirir una garrafa social.