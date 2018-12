Proponen incautar a los animales sueltos en calles o terrenos abiertos de Mar del Plata

Con el objetivo de normalizar la situación de los caballos sueltos en el partido de General Pueyrredon, el Ejecutivo presentó un proyecto de ordenanza a través del cual se prohibiría la presencia de animales sueltos o que no se encuentren atados correctamente, tanto en la vía pública como en terrenos privados no cercados adecuadamente con personas responsables que los guíen.

La iniciativa elevada al Concejo Deliberante surge de la interacción generada a partir de la creación de una Mesa de Trabajo en la que participaron representantes de la dirección de Zoonosis, el ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense, la policía de la provincia de Buenos Aires, la secretaría de Salud, la subsecretaría de Inspección General, la comisión de Medio Ambiente y vecinos afectados.

"Queda prohibido en todo el ámbito del Partido de General Pueyrredon la presencia de animales sueltos o que no se encuentren atados según las pautas fijadas por el Artículo 3º de la presente, tanto en la vía pública como en terrenos privados no cercados adecuadamente con personas responsables que los guíen", señala el artículo 1 del proyecto. En este sentido, se especifica que se considera por cerco, vía pública y atado.

La normativa establecería que la aplicación de los alcances de la ordenanza estarían a cargo de la Subsecretaria de Transporte y Tránsito, quienes a la hora de actuar podrán solicitar apoyo de las Fuerzas de Seguridad.

"El organismo de aplicación firmará convenios de colaboración con organismos provinciales, nacionales y/o privados y ONGs", detalla el proyecto y dice que en conjunto llevarán adelante las medidas tendientes a la incautación, secuestro y traslado de los animales a un predio municipal u otro que el Departamento Ejecutivo designe".

En este sentido, la ordenanza contempla que "efectuada la incautación, o bien en el momento de la misma, se dará intervención al Departamento Zoonosis, con el fin de que los profesionales veterinarios inspeccionen y constaten el estado del/los animal/es".

"De no poder ubicar al/os propietario/s, después de 15 (quince) días, el Departamento Ejecutivo publicará un edicto, en atención al desconocimiento del posible dueño y su domicilio. De no presentarse el/ los propietario/s en un plazo de 15 (quince) días posteriores a la publicación del edicto, quedarán a disposición del Departamento Ejecutivo. Luego de labrar las actas correspondientes, deberá dar intervención al Juzgado de Faltas, el que no restituirá al animal hasta que la persona que acredite la propiedad del mismo pague las tasas correspondientes al arreo, traslado y manutención de los animales", agrega el texto.

Por último, el proyecto del gobierno del intendente Arroyo establece que los animales pueden ser entregados en custodia a dependencias municipales o a entidades públicas o privadas sin fines de lucro, con fines educativos y/o terapéuticos, así como también ponerlos a la venta en subasta pública.