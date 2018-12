Temporada: habrá inspectores exclusivos para playas y analizan prohibir el uso de sorbetes y vasos plásticos

El intendente Carlos Arroyo tiene muchas expectativas de que Mar del Plata reciba un aluvión de visitantes durante la próxima temporada de verano. Y una de sus metas es que la ciudad presente playas limpias y ordenadas. Para eso, el jefe comunal anticipó dos medidas: habrá un cuerpo de inspectores dedicado exclusivamente a las playas y prohibiría el uso de sorbetes y vasos plásticos en los balnearios de la ciudad.

Arroyo hizo estos anuncios durante una recorrida por Playa Chica, donde el municipio colocó un cartel de precaución en el que advierte que ese sector de la costa no está habilitado para bañistas. Forma parte de una campaña de señalización que el municipio llevará adelante en diversos sectores de la costa de Mar del Plata, especialmente en aquellos donde hay peligro de derrumbe de acantilados.

En ese marco, dijo que el municipio buscará prohibir que los autos se detengan a menos de 25 metros de zonas de acantilados y que las personas no se puedan acercar a 15 metros. "Es una medida para cuidar la vida humana", explicó.

En ese contexto, el intendente anticipó que ya acordó con el secretario de Gobierno Alejandro Vicente y el de Hacienda, Hernán Mourelle, para que haya dentro de Inspección General un cuerpo especializado de inspectores que se dediquen exclusivamente a las playas.

"Vamos a volver al cuerpo que tenía hace 30 años. Van a controlar que no se vendan productos en mal estado, que es lo que más me preocupe, y que no se arroje basura en cualquier lado", dijo el jefe comunal.

En esa línea, Arroyo indicó que para tener una temporada en condiciones la ciudad debe estar limpia, ordenada y ser segura. Y añadió: "Estoy pensando elaborar un decreto o una ordenanza que prohíba la utilización de sorbetes y vasos de plástico en la playa".

El jefe comunal se quejó de que esos elementos de plásticco terminan en la arena y son arrastrados por el mar, lo cual contamina el medioambiente y mata a los peces.