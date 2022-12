La política local, de luto por el fallecimiento de Arroyo

El ex intendente de Mar del Plata Carlos Arroyo falleció a los 77 años.

La noticia sorprendió a todos en el cierre de este viernes y rápidamente las redes sociales se hicieron eco. Los más variados dirigentes se encolumnaron con sentidos mensajes para despedir al ex intendente Carlos Fernando Arroyo, quien falleció en las últimas horas a los 77 años.

Cuando los principales medios de comunicación de la ciudad empezaban a replicar el trascendido, en simultáneo los actores de la política local se volcaron a las redes sociales para expresar sus condolencias por la partida del ex jefe comunal que supo saltar a la Intendencia de General Pueyrredon impulsado por un partido vecinal, Agrupación Atlántica.

Los primeros en expresarse fueron justamente dirigentes que supieron ocupar el despacho de Avenida Luro y Mitre. "Murió el Dr. Carlos Arroyo. Que en paz descanse. Mi abrazo a su familia", manifestó Daniel Katz.

"Ante el fallecimiento del ex intendente Carlos Fernando Arroyo pedimos a Dios que descanse en paz y saludamos respetuosamente a su familia", lamentó Gustavo Pulti, su antecesor, a quien Arroyo lo desplazó con el 47,5% de los votos en 2015 cuando buscaba su tercer mandato.

A los pocos minutos, se sumó su sucesor, el actual intendente Guillermo Montenegro, con quien estaba en puja y pleno conflicto judicial para cobrar las vacaciones que no gozó durante su gestión. "Lamento la muerte del ex intendente Carlos Arroyo. QEPD", tuiteó.

Por su parte, Maximiliano Abad, dirigente insignia de la Unión Cívica Radical (UCR), señaló: "Una vida dedicada a la educación y a la política. Tuvimos encuentros y muchísimas diferencias. Me apena su partida. Que descanse en paz Dr. Carlos Arroyo."

"Lamento el fallecimiento del ex intendente Carlos Arroyo. Mis condolencias para su familia y amigos en este difícil momento", publicó Marina Sánchez Herrero, presidenta del Concejo Deliberante de General Pueyrredon.

También hubo mensajes de despedida desde la oposición. El dirigente de izquierda Alejandro Martínez lo despidió con una anécdota. "´Martínez, ¿ en qué andas?, qué precisas?´, me dijo la última vez que nos vimos, por que le golpeé la ventana del despacho, por que no me dejaban entrar a la Muni. "Que abra la puerta, Dr", le dije. Al rato, la abrieron. Estuvimos muuuuy en las antípodas. Mi respeto, Carlos Arroyo", expresó.

Desde el Frente de Todos hicieron público su pesar por su deceso. "Ante la noticia del fallecimiento del ex intendente Carlos Arroyo, enviamos respetuosos saludos a sus familiares y amigos", dijo el senador Pablo Obeid. "Lamentamos el fallecimiento del ex intendente Carlos Arroyo. Le enviamos un fuerte abrazo a su hijo Guillermo y a toda su familia", agregó el ex concejal Ariel Ciano.