Casineros rechazaron la propuesta salarial de Vidal: "Es ínfima"

Tras conocer la oferta salarial de aumento de parte del gobierno de María Eugenia Vidal, los trabajadores de los casinos de la provincia de Buenos Aires rechazaron la propuesta. "Es ínfima", sentenció en diálogo con 0223 Roberto "Chucho" Páez, secretario general de la Administración Maestranza y Servicios de los Casinos Provinciales.

La oferta del gobierno consta de un incremento del 2% para el mes de diciembre, un bono de $7000 y un aumento del 20% en 6 cuotas para todo el 2019. Además, explican los trabajadores que el aumento para gastos por desarraigos del personal que es trasladado a otras salas "es de solo el 20%".

Aunque por el momento los trabajadores no piensan en medidas de fuerza, afirman que sí lo harán si no se reabre la mesa técnica para discutir cuestiones que no tienen que ver únicamente con el salario. "Buscamos reivindicaciones de vieja data", sostuvo el referente gremial y afirmó: "Queremos cobrar un mayor porcentaje sobre los tragamonedas porque ahora cobramos un 8% pero buscamos obtener el 10%", sentenció Páez.

Por otro lado, los empleados pretenden un aumento del 45% en los gastos por desarraigo y la recategorización de algunas funciones.

De no reabirse esa mesa que ya lleva inactiva más de un año, los casineros de toda la Provincia podrían ir al paro.

"Con una inflación en 2018 cercana al 50% y perspectivas para el 2019 poco alentadoras, es una ofensa que el gobierno provincial pretenda que los trabajadores aprobemos un ajuste feroz en nuestro salario, mientras se compensa por la devaluacion a los grandes empresarios ligados al poder", sostuvo el referente gremial.