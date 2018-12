Es la tercera vez que su expareja la golpea y se animó a denunciarlo: "Es un psicópata"

Después de las declaraciones de Thelma Fardin en las que denunció al actor Juan Darthés de violación cuando la joven tenía 16 años, son muchas las mujeres que se animaron a contar hechos en las que fueron víctimas de violencia de género en diversas circunstancias. Tal es el caso de M, una marplatense que afirma haber sufrido las golpizas de su expareja durante los tres meses y medios que duró su relación.

Tres fueron los hechos más dolorosos, y después del último, la joven tomó fuerzas, lo denunció y este viernes se animó a hacer pública su historia. "La última vez me tiró al piso, me golpeó y me retorció", sentenció la mujer en diálogo con 0223.

Según su relato, hacía tres días que ella le decía que no quería tener relaciones sexuales, lo que provocó que una madrugada él se levantara y le empezara a decir que la iba a abandonar. Intentando poner paños fríos a la discusión que ya había subido de tono, M buscó hacerlo entrar en razón de que lo que estaba pasando no tenía importancia, sin embargo él no le hizo caso y todo empeoró.

Con la misma fuerza que ya habría utilizado las otras dos veces anteriores, Franco Rivero, la golpeó. "De un empujón me tiró a la cama y terminé cayendo al piso en un espacio que hay al lado del placard, me golpeó el brazo, la pierna, la cara, me revoleó toda y me lastimó el labio", sostuvo y explicó que el joven de 25 años "sabe artes marciales como taekwondo y hacía boxeo".

Tras haber sufrido ese último hecho fue que M al otro día se acercó a la Comisaría de la Mujer y realizó la denuncia por violencia de género. Desde ese entonces entre ambos rige una restricción de acercamiento que los separa a una distancia mínima de 300 metros e incluso le prohíbe a él mandarle mensajes de texto o de Whatsapp, ubicarla por otras redes sociales o llamarla por teléfono.

Pero al parecer él no la respeta. "El otro día estuvo a menos de una cuadra de donde estaba yo y me manda mensajes que yo puedo leer más allá de que lo tengo bloqueado, me dice que si yo divulgo lo que me hizo va a perder su trabajo, y otras cosas", contó desesperada.

M ya no sabe qué más hacer. Teme por su vida y la de su hija de 9 años. "Me da miedo que se compre un arma ilegal y nos haga daño", confesó.

"Es un psicópata, manipulador, golpeador", afirmó y sobre el final concluyó: "Por suerte pude darme cuenta a tiempo".