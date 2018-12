Sofía Badié: "Quizás no dimos las respuestas que el distrito necesita"

"Tuvimos un año particular por la intervención que tuvimos en el mes de abril" comenzó diciendo la presidenta del Consejo Escolar, Sofía Badié, en una entrevista a Radio 10.

Según expresó la titular del organismo, la intervención del Consejo, que tuvo una duración de seis meses, continuó con algunas obras que estaban proyectadas para este año y suspendió otras de las previstas porque "ellos decidieron que no había que continuarlas".

En este sentido, Badié sostuvo que desde octubre (fecha en la que finalizó la intervención del Consejo Escolar) a la fecha "realizamos más de 300 intervenciones" en diferentes establecimientos.

"Se dieron respuestas",afirmó y reconoció que "quizás no las que necesita el distrito" y afirmó que, junto a los consejeros escolares no pudieron avanzar más en este sentido por la situación particular que atravesó el organismo que preside.

Consultada respecto a las cuentas pendientes de este año, Badié afirmó "el volumen de trabajo es altísimo. Somos conscientes que falta mucho -dijo y agregó- tenemos muchas obras proyectadas, algunas grandes, otras menores. La idea es que este verano haya obras en las escuelas para no llegar a suspender las clases durante el ciclo lectivo" y aseguró que junto a su equipo trabajan "mucho todos los días".

https://www.0223.com.ar/nota/2018-4-16-11-35-0--por-que-la-provincia-intervino-el-consejo-escolar

Por último, se refirió a las demoras en el pago a proveedores. "Es verdad que hemos estado atrasados con los pagos, pero desde el mes de octubre que trabajamos para regularizar la situación", reconoció al tiempo que concluyó recordando que para poder realizar las obras que el distrito necesita en tiempo y forma "hace falta más recurso humano".