Arroyo: "Yo quiero al empleado municipal"

Lejos del nivel de confrontación que se vivió la semana pasada con comunicados en los que el intendente Carlos Arroyo afirmaba que no se iba a dejar "extorsionar" por los municipales, este lunes el jefe comunal puso paños fríos al conflicto: "Yo quiero al empleado municipal, respeto el trabajo que hacen todos los días, incluyendo al sindicato a pesar de los enfrentamientos".

Arroyo reapareció públicamente en el acto en el que se bautizó con el nombre Héroes del ARA San Juan a un jardín de infantes de la ciudad. Visiblemente emocionado por lo vivido, el intendente no esquivó opinar sobre el conflicto que este lunes inicia su segunda semana con medidas de fuerza por parte de los trabajadores municipales.

"Tengo siempre las puertas de mi despacho abierta para escuchar soluciones posibles", dijo Arroyo para luego remarcar su afecto y respeto por el trabajo de los empleados municipales. "Son trabajadores y merecen lo mejor de nosotros", añadió.

El intendente aclaró que no se opone a aumentas los sueldos, pero advirtió que el tema es cómo financiar esa suba. La última propuesta del Ejecutivo a los municipales fue cerrar el año con un 12% en diciembre (ya habían recibido un 18% a lo largo del año) y otorgar un 20% de incremento a partir de marzo.

"Lo que no voy a hacer es prometer cosas que no puedo cumplir. Vamos a seguir hablando, sé que son gente inteligente y vamos a encontrar un punto de salida", indicó Arroyo.

A su vez, Arroyo se refirió a los cruces que se produjeron luego de las pintadas que aparecieron la semana pasada y la presunta frase que pronunció el titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense (Fesimubo) Rubén "Cholo" García, quien habría dicho en su reunión con los funcionarios que si no se solucionaba el conflicto no iba a permitir el ingreso de turistas por la autovía 2.

El jefe comunal aclaró que el municipio nunca tuvo intención de confrontar. "Respondimos a las amenazas. Son cosas que jamás debieron decir", dijo Arroyo.

"Por un lado están las necesidades que respetamos y por otro las posibilidades que son exiguas", cerró Arroyo