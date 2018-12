Sáenz Saralegui: “No creo que la gente vuelva a elegir a Arroyo”

El presidente del Concejo Deliberante y fundador de la Agrupación Atlántica, Guillermo Sáenz Saralegui, volvió a disparar contra el intendente Carlos Arroyo y auguró que la gente “no lo volverá a elegir” si se presenta a un nuevo mandato el año próximo.

“No creo que la gente lo vuelva a elegir”, dijo Sáenz Saralegui en diálogo con el programa Vencedores y Vencidos.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-1-3-8-15-0-saenz-saralegui-contra-arroyo-no-es-muy-lindo-gobernar-por-decreto

El titular del HCD aseguró que es amigo “Carlos Fernando Arroyo, no del intendente”. “Nosotros cuando hicimos el partido político pensábamos en una política social, no de una de ajuste. Él está rodeado de cuatro o cinco vivillos que no hacen políticas, hacen negociados”, disparó Sáenz Saralegui.

No es la primera vez que el fundador del partido político del intendente dispara por el entorno del jefe comunal y deja evidenciadas las diferencias con Arroyo, que se fueron profundizando desde que llegó a la Intendencia.

“Él se siente cómodo con los vivillos. Pensará que llegará a la final. ¿Llenando de dudas la estabilidad del mandato del intendente?”, dijo.