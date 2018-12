El legado de Alfonsina Storni, su vida y sus poemas

En las últimas semanas me vi obligado a volver a Alfonsina Storni. Obligación que no me pesó tanto, dado el recuerdo grato de sus lecturas. El reencuentro con la poetisa argentina me demostró que no está mal volver a aquellas letras que tanta satisfacción nos dieron en algún momento.

En una primera instancia fue por la llegada de una biografía de Storni de la mano de Josefina Delgado (Alfonsina Storni, Una biografía esencial. Sudamericana, 2018). Interesante trabajo con una rigurosa investigación, que se ve plasmada de una manera muy atractiva por la autora. La fuerza de Alfonsina, así como su carácter, se pueden rastrear y reconocer claramente en las letras de Delgado.

Luego me encontré con una de las últimas novedades de la Editorial de la Universidad de Mar del Plata, Eudem, que en su colección Escritores argentinos presentó Alfonsina Storni, antología poética, con lo mejor de su obra y un estudio preliminar de Nancy Fernández, quien además hizo la selección del material, muy rico, en un lenguaje no muy académico y que permite abrir una nueva mirada sobre la autora elegida.

Y por último, el número correspondiente a diciembre de la revista Caras y Caretas está dedicado a Alfonsina Storni. Alfonsina y las mujeres de la poesía argentina, el mar de las poetas se titula y uno podrá ahí rastrear de la mano de Vicente Muleiro, Alicia Genovese o Diana Bellesi, la figura de Alfonsina, su trayectoria y su legado.

De esta forma, era inevitable que uno no hable también de Ella. De aquella que eligió Mar del Plata para marcar un límite, un antes y un después de Alfonsina Storni en la poesía Argentina.

Pero ¿qué tiene la poesía de Alfonsina?, ¿cuánto de su vida hay en ella? y sobre todo ¿hay un mito sobre Alfonsina o hay mitologías desde sus poemas?

Nancy Fernández sostiene que “en su escritura, poesía y vida están aunadas, y de alguna manera ese producto, ese resultado que son los poemas, muestran todo lo que le costó esa temporalidad. Fue así, un proceso muy arduo y doloroso. Su poesía está marcada por marcas afectivas y sensibles”.

Alfonsina aun hoy nos interpela. Lo hacía en su momento, lo hacía a través de sus poemas y en sus notas periodísticas y lo sigue haciendo hoy con el paso del tiempo. Le costó ganarse su lugar, de hecho era bastante despreciada por los jóvenes “martinfierristas”. Sin embargo, a orillas de las vanguardias, Alfonsina logra cosechar un éxito sin precedente. Algunas voces aseguran que la aplaudían como a una actriz y que muchas mujeres la alentaban y seguían, convirtiéndose así en una figura emblemática. Lo que se propone, lo logra, pero en un terreno completamente hostil. Sin embargo ella se defendía con las letras, con su propia historia y con la fuerza de aquellas que estaban detrás de vidas como la de ella.

Alfonsina Storni se hizo desde abajo. Nació en un hogar humilde, fue madre soltera, supo hacerse de un lugar en un mundo de hombres y militó sus ideas feministas.

“Es una verdadera feminista, quiero subrayarlo, pero por encima de todas las cosas, más allá de la militancia y los rótulos, es una figura que se hace a los codazos, sola y superando todas las barreras habidas y por haber” dice Nancy Fernández.

-¿La considerás una rebelde, una soñadora?

-Sí, rebeldía, pero además el sueño está, la ilusión está y a medida que crece la desilusión, el desarraigo, la soledad tan profunda, ella también es consciente de esa falta, de esa carencia. Entonces se convierte a sabiendas en una rebelde con causa. Posee una gran sensibilidad ante lo que pasan los que están a su alrededor.

-¿Hablamos de un mito de Alfonsina Storni?

- Creo que sí. Esa primera persona que aparece tanto, que aparece tan enfocada en construir el tema y la voz sobre todo, esa entonación tan lograda, tan propia y tan insistente podrían caracterizarla. El mito es el resultado, el efecto que permanece en el tiempo. Una mitología más que mito, pienso, y por eso fíjate que incluso estamos hablando de la posibilidad de reencausar y hacer uso de esa figura y el uso que es una noción dinámica tiene que ver con la historia, el mito es algo atemporal, el nombre de Alfonsina se va actualizando con el tiempo, está siempre en movimiento e interpelándonos.

Alfonsina fascina por sus poemas, pero no solo es la escritura o esas figuras poéticas, sino también su figura de mujer. Esa imagen femenina tan potente, tan fuerte que ella construye a partir de su poesía, de sus letras.

El monumento en honor a la poeta. Foto: alfonsinastorni.ch

Como periodista pasó por las redacciones de El hogar, Mundo argentino, la revista Caras y Caretas y entre otros, su columna en el diario La Nación, Bocetos femeninos, firmada como Tao Lao. “Son letras puestas en perspectivas del objeto, del mundo, de la ciudad que la rodea. Es cierto que señala, denuncia y dice, en poesía y en sus notas periodísticas, bajo una apreciación cultural que es muy audaz, como la de borrar, o enmascarar, travestir, disfrazar el nombre femenino, el auténtico por un seudónimo”, sostiene Fernández.

Dice Felipe Pigna, Director General de la revista Caras y Caretas, cerrando el editorial que abre el número dedicado a Alfonsina Storni, “El resto es historia conocida, el cáncer, los desengaños, el dolor inconmensurable y el suicidio en Mar del Plata. Es de lamentar que a Alfonsina muchos argentinos la conozcan más por su muerte que por su vida y su maravillosa obra, su exquisita poesía y su compromiso con su tiempo. Fue otra víctima de esos seres, con representantes en todas las épocas, que pusieron mucho más empeño en juzgarla que en comprenderla, valorarla y contenerla. No entendieron nada, ni su vida ni su muerte”.

Difícil que los que la lean, solo lean poesía. Me pasó la primera vez, me volvió a pasar en este reencuentro. Alfonsina Storni, la poetisa, la periodista, la maravillosa escritora, pero también la maestra, la costurera, la madre soltera. Los fragmentos de su vida en sus letras. Todos aquellos que leímos y que leerán a Alfonsina, deberán detenerse también en su vida. En sus preguntas, las que nos preguntan aún en estos tiempos, se impone la certeza del dolor, del afuera. Son preguntas que abren, que todavía hoy abren, que perturban y que avergüenzan, porque hoy poco ha cambiado en la respuesta. Así, la puesta poética de Alfonsina en busca de transgresión, de revolución, a través de una experiencia tan personal como social, denuncia, expone. Sus poemas ya no son suyos. Su yo se convierte en el de muchas otras, ayer y, tristemente, aún hoy. Su nombre ya expresa su obra y su obra muestra su vida. Sus poemas, sus letras, están hechas de fragilidad desnuda, de aquello que la impulsaba a sobrevivir, a batallar, pero que no pudo contenerla en el final inesperado. El resto es historia ya, Alfonsina y el mar.