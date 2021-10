Lo que estábamos buscando, lo nuevo de Alessandro Baricco

Comienzo con dos certezas: la primera es que la pandemia que vivimos desde el 2020, la que no ha terminado aún, ha dejado innumerables líneas de pensamientos. La segunda, que todo lo que escriba Alessandro Baricco se sentirá de una forma muy interesante y preciosa.

Estas certezas se conjugan en el nuevo libro del escritor italiano, Lo que estábamos buscando. De la pandemia como criatura mítica (Anagrama – 2021), en pos de lograr entender a la pandemia “como algo más que una emergencia sanitaria: como una criatura mítica, una construcción colectiva (muy real: no hay aquí negacionismo) con la que los humanos se dicen algo urgente y vital para organizar sus angustias y creencias”.

Para Baricco, el mito es una construcción colectiva a través de la cual los seres humanos tratan de ordenar lo que les sucede: sus miedos, sus convencimientos, sus saberes, aquello que no saben, etc.

En apenas 33 fragmentos, el escritor logra someter a pensamiento aquellos asuntos que la Covid ha puesto delante nuestro. La nostalgia por el pasado, la necesidad de lo comunitario, el miedo a lo desconocido, la sublevación a la autoridad, la expresión del ser humano con todo lo que pasa, son algunos de los temas que desarrolla. En realidad, más que desarrollar, podríamos decir que deja como disparador para que, nosotros lectores, podamos identificarnos con la preguntas y repensar todo este tiempo transcurrido.

Buscando ese orden y, sobre todo, qué lugar ocupamos en ese orden, Baricco plantea en su fragmento 20, “Si la pandemia es un grito, ¿qué estamos gritando? ¿Queremos saberlo verdaderamente, o preferimos aplazar la cita con nosotros mismos y concentrarnos en cuidar a los sanos y a los enfermos –un imperativo cotidiano evidente?”

Así es como la pandemia aparece como figura mítica de la civilización digital. Figura creada por nosotros mismos, según el autor, para decirnos algo. Dicho mito aberrante y monstruoso es mucho más complejo que una simple emergencia sanitaria. La dimensión social y la psicológica se han puesto a prueba este último tiempo de nuestra historia. La Covid primero avanzó sobre el imaginario colectivo y luego el virus infectó los cuerpos de los habitantes del mundo. Baricco juega con lo “viral” del virus propiamente dicho y de lo que se generó a su alrededor. “El viaje de la Pandemia –atención, no del virus,- se hizo en gran medida a través de los medios digitales, que nunca son simples vectores: moldean, imbuyen de una cierta lógica, imponen formatos, establecen prioridades y valores, transmiten datos genéticos. La sustancia material de la Pandemia es casi completamente digital.” sostiene. Y, en pos de las consecuencias, asegura: “El virus no es democrático porque fortalece a los poderosos y acaba con los pobres. El virus no hace caer la bolsa de valores, sino que devasta la economía informal.”

Los 33 fragmentos conforman un hibrido entre diario íntimo, reflexiones, aforismo y hasta poemario. Pero por cualquiera de los formatos que se quiera leer, uno siempre tiene garantizado el estilo Baricco (lo cual no es poco). Según se cuenta, el propio autor se autofinanció estas reflexiones para ser leídas en dispositivos móviles directamente, antes que Anagrama lo editara en formato papel.

Lo que estábamos buscando se debe leer “en línea” con los demás ensayos de Baricco: Los bárbaros, Next y The game. Baricco, maravillosamente, te lleva por su línea de pensamiento (esto no implica que uno deba coincidir) pero sí, seguramente, es un atractivo ejercicio de pensamiento sobre lo que nos rodea, sobre quién nos rodea y sobre todo, sobre nosotros mismos.