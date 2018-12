Por fraude en el Casino de Mar del Plata, condenan al intendente de Merlo a dos años de prisión

Gustavo Menéndez, actual intendente de Merlo fue condenado a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, en el marco de una causa que investigaba la presunta malversación de caudales públicos del Casino Central de Mar del Plata, cuando era director provincial de Casinos en la administración de Felipe Solá.

La pena impuesta es la que había solicitado durante su alegato el fiscal Fernando Berlingeri que tuvo a su cargo la investigación cuando estaba en la fiscalía de Delitos Económicos. Como regla de conducta la Justicia le impuso a Menéndez la obligación de fijar domicilio en el territorio bonaerense y someterse al control del Patronato de Liberados.

Este jueves Jorge Luis Rodríguez, juez del Correccional 3 de nuestra ciudad, lo condenó por la célebre causa de “la mochila verde”: cuando era funcionario en 2007 se le inició una causa judicial por defraudación al Estado a raíz de la desaparición de 600 mil pesos del Tesoro del Casino Central.

Jorge Luis Rodríguez, juez del Correccional 3 de Mar del Plata. Foto:0223.

En el 2015 la causa fue elevada a juicio oral y en reiteradas oportunidades el dirigente peronista .que este jueves casualmente se vio denunciado luego de una violenta entradera en la casa del dirigente justicialista Alfredo Raúl Othacehé- pidió el sobreseimiento.

A poco de conocerse la decisión judicial, Gustavo Menéndez calificó el fallo como "insólito, demencial y extremadamente injusto".

"De acuerdo a información judicial que nos llegará anticipadamente las operaciones del gobierno provincial sobre la justicia marplatense fueron escandalosas. La sentencia tuvo nulo contenido jurídico y excesivo impulso político", se defendió, a través de un mensaje divulgado a su círculo de confianza.

"Vamos a apelar el fallo y a agotar las vías recursivas que me concede la ley, a la que siempre me sometí. Agradezco las muestras de apoyo, el cariño y sobretodo que crean en mi inocencia. No se equivocan si lo hacen. Sin un poder judicial verdaderamente independiente no tendremos jamás destino como Nación. `Una injusticia cometida contra un individuo es una amenaza para todos´, cerró, citando una frase de Montesquieu.