El Concejo comienza a tratar el fallo de la Suprema Corte

El fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que suspendió la aplicación de las ordenanzas que regulaban la bonificación docente cayó como un baldazo de agua fría en los bloques opositores y el radicalismo, que en las próximas horas comenzará a analizar la contestación requerida por el máximo tribunal.

El intendente Carlos Arroyo decidió interponer un recurso por conflicto de poderes en el máximo tribunal para que analice si efectivamente el Concejo Deliberante está facultado a sancionar una norma que establece una bonificación salarial, en este caso para los docentes municipales.

“Arroyo no demandó al Concejo Deliberante. Hizo una presentación para saber si corresponde o no pagar esa bonificación”, señalaron fuentes del entorno del jefe comunal que celebraron el resultado y aseguraron que la postura de la Corte es “contundente”. Otros, más cautos, advirtieron que el máximo tribunal dieron un guiño al Ejecutivo al aceptar el planteo y suspender la aplicación de las ordenanzas, pero remarcaron que la cuestión de fondo todavía no está resuelta.

En ese marco, este jueves, en la reunión de presidentes de bloque se decidió que el viernes a las 10 la Comisión de Legislación se reúna para tomar vista del fallo de la Corte y establecer los pasos a seguir. “Algo de lo que se charló fue que la comisión le otorgue al presidente del Concejo la facultad para que un abogado haga la representación del cuerpo”, confió un concejal a 0223.

Es que en su resolución la Suprema Corte insta a que en un plazo de cinco días el presidente del Concejo Guillermo Sáenz Saralegui se presente para dar detalles de lo sancionado por el cuerpo legislativo, primero como ordenanza, y luego ratificado por insistencia tras el veto de Arroyo.