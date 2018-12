Después de 40 años, se volverá a dictar Ciencias de la Educación en la Unmdp

A partir del 2019, la Licenciatura en Ciencias de la Educación formará parte de la oferta académica de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La carrera había sido abierta en 1972 en la entonces universidad provincial y fue cerrada en el año 1978 por la dictadura militar. Desde el año que viene se dictará en la Facultad de Humanidades de la Unmdp.

“En 2011, durante la gestión de la decana Cristina Rosenthal, se redactó un nuevo plan de estudio y el Ministerio de Educación lo aprobó recién en 2015. Si bien se pudo haber abierto mientras los trámites seguían adelante, pero ahora recién hemos conseguido recursos para poder hacerlo”, explicó este miércoles Silvia Sleimen, decana de la Facultad de Humanidades, al presentar formalmente la licenciatura.

Por su parte, María Marta Yedaide, directora de la carrera, habló sobre la importancia de contar con especialistas en Ciencias de la Educación en los distintos ámbitos. “Necesitamos cuentistas de la educación, no sólo para aquellas relaciones educativas en los espacios formales como las escuelas, sino también en espacios como las redes sociales, los entornos virtuales, los medios de comunicación”, afirmó.

Y reparó en que se trata de “una licenciatura, un proyecto de investigación que es necesario también para la educación no formal; es decir, no está planteada sólo para los espacios educativos no formales sino para todas las relaciones educativas sociales”.

La licenciatura tendrá una duración de cinco años, aunque está previsto un plan especial de homologación de asignaturas para quienes retomen sus estudios o profesores y maestros de distintos niveles.

El miércoles 6 de febrero se realizará teneos la reunión informativa y la inscripción estará abierta entre el 25 de febrero y el 8 de marzo.

“Desde que la decana informó en el Consejo Académico sobre la reapertura de la carrera, hemos tenido cantidad de consultas, hay muchísima gente que está esperando esto desde hace muchísimo tiempo”, aseguró Yedaide por último.