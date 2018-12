Mar del Plata tendrá su propio laboratorio para producir medicamentos

Gracias a un acuerdo que firmó la Universidad Nacional de Mar del Plata con la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap), Mar del Plata contará por primera vez con un laboratorio de producción de medicamentos.

De esta manera la ciudad se ubicará en el puesto número 39 de lugares en el país que se dedican a la investigación, desarrollo y producción de "medicamentos huérfanos".

Se le denomina así a las drogas que no son generadas por la industria farmacológica y por el contrario se reparten entre la población de manera gratuita a través de planes nacionales, provinciales o municipales.

"Son medicamentos que no se comercializan en farmacia y que la industria no produce porque no son rentables muchas veces", explicó Adolfo Sánchez de León, titular de la Anlap.

El laboratorio dependerá de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde se dictan las carreras de Enfermería y Bioquímica.

Otro de los objetivos que tendrá el espacio estará relacionado con el cannabis medicinal. Según sostuvo la farmacéutica, doctora en Química e investigadora del Conicet, Cristina Ramírez, un grupo de investigadores que forman parte de la Red Nacional de Investigación en Cannabis tendrán la intención de empezar a hacer la preparación y dispensa de los aceites. "Lo único que falta es tener acceso al material legal", señaló la especialista.

"Tener la planta acá sería fantástico", dijo por otro lado Ramírez.