Arroyo vetó una ordenanza que condonaba una deuda al Club Talleres

El intendente Carlos Arroyo vetó una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante que condonaba una deuda al club de fútbol Talleres y despertó fuertes críticas. “Si no ayudan, que no pongan palos en la rueda a quienes sí lo hacen”, disparó el concejal del bloque 1País Ariel Ciano, quien lamentó no sólo que el jefe comunal dé marcha atrás con iniciativas sancionadas en el HCD, sino que además sean en contra de organizaciones que brindan asistencia y contención a chicos de la ciudad.

“A Arroyo se le volvió rutina salir a vetar ordenanzas pasando por encima de las decisiones que toma el Concejo Deliberante”, lamentó el edil y reparó en que esta decisión tensa aún más la relación del gobierno con los clubes deportivos de Mar del Plata. “Arremete otra vez con quienes dedican su tiempo y profesionalismo para ganarle a la calle y que los chicos en vez de estar en la esquina, puedan aprender una actividad deportiva, tarea que hoy se realiza con enorme esfuerzo por los tarifazos del gobierno”, sostuvo y recordó que lo mismo sucedió tiempo atrás con Racing.

Ciano, que además es vicepresidente del Club Kimberley, consideró que es “inexplicable” la postura del Ejecutivo local. “Kimberley, por ejemplo, pasó de pagar de 6 mil pesos de gas a estar por encima de los 100 mil en el mismo periodo”, advirtió.

Cabe recordar que la ordenanza vetada por había sido sancionada por unanimidad el 15 de noviembre, oportunidad en la que el bloque de Agrupación Atlántica se abstuvo de votar. En proyecto se trataba de la condonación a las multas por falta de presentación de declaraciones juradas de la tasa de Inspección de Seguridad e Higiene. “No siempre es fácil generar consensos entre los distintos bloques políticos, pero este es un tema indispensable para Mar del Plata y su gente porque no se trata de un club solamente sino de proteger y promover el deporte local, cuidar a las instituciones que hacen a la historia y actualidad de nuestra ciudad, abriendo sus puertas a toda la familia y brindando un espacio de encuentro y recreación”, evaluó.

"Talleres es uno de los clubes que más progresó en el último tiempo y así lo pudimos comprobar en la recorrida que hicimos junto a su presidenta Alejandra Bonsi. Por eso, si el gobierno no los puede ayudar, al menos que no le ponga palos en la rueda", enfatizó Ciano.