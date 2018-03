Caso Gianelli: la defensa de la docente se presentará ante la Suprema Corte

Mientras aún no acalló la sorpresa por la decisión de la Cámara de Casación Penal de anular el fallo que absolvió a la docente del colegio Gianelli por los delitos de abuso y corrupción de menores, se confirmó que la defensa de Analía Schwartz se presentará la próxima semana ante la Suprema Corte bonaerense. Las abogadas Patricia Perelló y Noelia Agüero elevarán un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Una vez que se realice la última notificación de la medida que este jueves adelantó 0223, las profesionales tendrán diez días para presentarse ante la Sala Quinta y aguardar la resolución antes de interponer un recurso de queja. Es un hecho que habrá que aguardar varios meses para el máximo tribunal bonaerense resuelva que camino sigue la causa: realizar un nuevo juicio o mantener la sentencia absolutoria que por unanimidad definió el Tribunal Oral en lo Criminal 1 en mayo del año pasado.

Uno de los abogados de las familias denunciantes explicó que hasta que no resuelva la Corte no se tomarán otras medidas para la realización del nuevo juicio. "Debemos esperar la resolución y luego realizar las audiencias de rigor y la presentación de prueba, ya que todo lo se dijo en el debate no se puede valorar", le dijo Martín Bernat a este medio.

El profesional no se aventuró a dar un tiempo aproximado, pero recordó que un recurso similar presentado en el máximo tribunal demoró aproximadamente nueve meses. En cuanto a la absolucón por tres casos que dispuso Casación, sostuvo que ninguna de esas familias había estado representada por un particular daminificado, por lo que no consideraba que esa medida fuera apelada.

Tras analizar en 175 páginas las presentaciones del fiscal Fernando Castro, de la defensa y de los particulares damnificados, los jueces Jorge Hugo Celesia y Fernando Luis María Mancini declararon admisibles los recursos de casación y anularon parcialmente la sentencia dictada por los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas.

Luego de disponer "el reenvío a la instancia de origen para la celebración de un nuevo juicio, a fin de que mediante la designación de jueces hábiles, se proceda al dictado de un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho" en relación a 31 casos, en los restantes tres confirmó la absolución de Analía Schwartz.