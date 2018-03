Acusan al Municipio de “bloquear” MyBus para que no compita con “Cuándo llega”

Días atrás, los responsables de la aplicación MyBus acusaron al Municipio de “bloquearla” y no permitirle competir con “Cuándo llega MGP”, el programa para celulares lanzada hace un mes por el gobierno de Arroyo, que permite conocer cuántos minutos un marplatense debe esperar su colectivo.

Ya no tenés porque esperar!

Creamos #CuandoPasa, una #webApp para que te sea mas fácil conocer el tiempo de llegada de tu colectivo: https://t.co/3sxu9y4fUF

Este trabajo fue posible gracias a los servicios de la app "Cuando Llega" desarrollada por .@MGPmardelplata pic.twitter.com/D3D4QFD1l6 — MYBUS (@MyBusAR) March 12, 2018

Desde el Municipio explicaron a 0223 que los datos “bloqueados” que permitían geolocalizar a los colectivos y calcular cuantos minutos tardan en llegar a una determinada parada “son datos de una empresa privada” y por eso “no son datos públicos abiertos”, tema cuestionado por los desarrolladores de MyBus y que incluso derivó en una nota de Acción Marplatense, reclamando explicaciones al Ejecutivo.

“La aplicación `Cuándo llega´ se desarrolló entre el Municipio y la UTE. Está empresa tiene contratado un servicio privado de GPS, brindado por la empresa Efisat, que les provee ese servicio para geolocalizar los colectivos. Los que nos provee la UTE a través de Efisat es el dato que nos permite saber en cada momento donde está cada colectivo. No son datos abiertos sino datos privados de una empresa privada para brindar ese servicio a la comunidad”, explicó Leonardo Rodríguez, subsecretario de Modernización.

En relación a las críticas efectuadas por parte de la comunidad de desarrolladores, Rodríguez sostuvo que los responsables de MyBus “han mezclado que es un dato abierto. Si los GPS fueran municipales, no tendríamos inconvenientes en abrir los datos y que cada cual haga la aplicación que se le ocurra. Pero es un dato privado donde hay un tema de intereses. Es como que el vecino de enfrente me presta la cortadora de pasto y después haya gente que reclama que porqué esa máquina no se las presté a todos los vecinos”, comparó.

“No puedo poner en riesgo un acuerdo que tenemos con la UTE y Efisat que gentilmente presta ese servicio. Y aclaro, no tiene costos para el Municipio. La geolocalización de los GPS lo hace la UTE”, remarcó.

Y agregó: “La gente de MyBus encontró ese dato y lo empezó a usar sin consulta ni autorización. Por lo tanto apenas se detectó, a los 20 minutos se bloqueó. Se pueden compartir los recorridos, las paradas, que son datos abiertos. Pero no la geolocalización, que son datos privados. Nosotros no tenemos nada contra MyBus: es una aplicación excelente que hace unos 6 años está funcionando”, concluyó el responsable de Modernización.