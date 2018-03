Cultura: Silvana Rojas fue duramente criticada en el Concejo Deliberante

Este martes, la comisión de Educación y Cultura del Concejo Deliberante mantuvo un encuentro con la secretaria de Cultura del municipio, Silvana Rojas. En el inicio de la reunión, la funcionaria leyó un detallado y extenso balance de su gestión.

"Estamos acá para trabajar por la cultura de General Pueyrredon. Lo estamos haciendo, desde que asumí, con un equipo brillante. Hacemos todo por la cultura. Estamos con un compromiso de trabajo y responsabilidad y lo haremos hasta el final”, dijo la titular de la cartera de cultura.

Sin embargo, la funcionaria de Carlos Arroyo recibió duros cuestionamientos. En ese sentido, el presidente del bloque de concejales de 1Pais, Ariel Ciano, le solicitó "un cambio de rumbo e incluso de funcionaria si es necesario porque lo visto hasta ahora deja no sólo temas sin resolver sino una falta clara de política cultural". “Esperemos que escuchen a la oposición, a quienes planteamos ideas y alternativas desde el Concejo Deliberante, alzando la voz por quienes no pueden hacerlo para visibilizar las problemáticas de nuestra querida Mar del Plata y que realmente preocupan", agregó.

Además, el concejal opositor remarcó que "a esta altura, con Arroyo en el gobierno hace más de 800 días, pareciera más haber un desinterés y hasta a veces ignorancia en la gestión, pues lo que ocurrió directamente fue la nada misma, es decir, el abandono total que derivó en un vaciamiento drástico y terminante de distintos programas culturas que existían y que, sin dudas, había que trabajar para profundizarlos así como generar otros nuevos y complementarios. Sin embargo, se hizo caso omiso a los reclamos de centros culturales, organismos artísticos e incluso los polideportivos barriales inconclusos que también son espacios de expresión diversos".

Por último, el concejal Ciano remarcó que "ésta no es sólo una opinión personal, sino una valoración generalizada y hasta unánime de los últimos ocho secretarios de Cultura que nuestra ciudad tuviera, entre otras adhesiones dando cuenta que se necesita urgente un cambio de políticas públicas de gestión cultural. Y teniendo en cuenta que Silvana Rojas lleva casi dos años en su puesto y que en todo ese tiempo, no pudo, no supo o no quiso hacerse cargo y resolver los problemas, también sería necesario cambiar a la cabeza de esa área. Será entonces una buena oportunidad para que el nombre del futuro responsable sea consensuado previamente por los artífices de la cultura de nuestra ciudad, que tanto lo piden y no se los escucha".

Por su parte, el edil de Acción Marplatense, Marcelo Fernández, aseguró que “a veces pensamos que no saben, otras directamente que no les interesa. Sino no se explica cómo este gobierno puede dejar atrás proyectos que fueron impulsados o potenciados por la gestión anterior que eran logros para Mar del Plata y Batán. El argumento de la herencia cae en abstracto cuando vemos cuánto dinero implican estas inversiones sociales. Su impacto en el presupuesto es ínfimo. Mientras tanto los marplatenses seguimos pagando funcionarios que no trabajan lo suficiente”.

Y señaló “La posibilidad de trazarnos políticas públicas a largo plazo, que generen transformaciones culturales y desarrollo humano, ha sido frenada desde que asumió este gobierno. Así sucedió con la orquesta infanto juvenil, el DNI cultural, los talleres de cultura en los barrios, la comedia municipal, el cierre del teatro diagonal y el apoyo a los artistas locales”.

Para finalizar, el concejal de Acción Marplatense dijo “había 2000 niños y niñas en la orquesta infanto juvenil, Silvana Rojas, secretaria de cultura, nos viene a decir que no sabe dónde están registrados los instrumentos. Un argumento totalmente burocrático para no hacer. Es fácil, los mismos no fueron comprados por el municipio sino por la Asociación de Amigos de la Orquesta, por los propios padres e instituciones. Que convoquen a los alumnos y van a ver cómo aparecen. Hoy tenemos familias que tienen que pagar un instituto privado o en el peor de los casos tienen el instrumento guardado en un armario esperando a que se les brinde la oportunidad de usarlo”.

Mientras tanto, la concejal de Unidad Ciudadana, Marina Santoro, también consideró que “hay una pésima gestión” en el área de cultura municipal. “Desde que asumió Silvana Rojas ha empeorado. Hay un vaciamiento. Le echan la culpa a los demás y no creemos que todos los artistas sean kirchneristas. No hubo autocrítica de Rojas, ni su equipo”, sentenció la edil.