Denuncian que en el Hospital Interzonal el 40% de las camas son ocupadas por afiliados del Pami

Desde Consumidores Argentinos expresaron su preocupación por los servicios de salud de Mar del Plata, luego de la crítica situación que está pasando Ioma, Pami, OAM en sus prestaciones. Cuestionan que tanto el gobierno nacional, provincial y municipal, “ponen en crisis la atención de miles de usuarios”.

“Tanto Pami, a nivel nacional, como Ioma de la Provincia, como las obras sociales, mutuales y prepagas a la que aportan los empleados del municipio, están viviendo situaciones críticas por diferentes decisiones de recorte de parte de cada una de las gestiones”, sostuvo Sergio Procelli, presidente de Consumidores Argentinos, en diálogo con 0223.

Para el letrado, esta crisis que padecen los usuarios de las obras sociales “es por diferentes decisiones gubernamentales que evidentemente no tienen como prioridad la salud en su agenda, o no toman conciencia de lo que significa para una persona con problema de salud quedarse sin atención o tratamiento. Estas decisiones , no solo afectan a los usuarios de estos servicios de salud, sino que pone en riego también el sistema público de salud, que se ve colapsado por tener que atender además de las personas sin cobertura social, a pacientes afiliados al sistema de salud pago que ven violados sus derechos”, remarcó.

“Es preocupante que siendo la salud un servicio público por excelencia y tal vez la responsabilidad del estado más urgente, sea este mismo el que pone en riesgo todo el sistema sanitario por efectos de polícas de restricción de servicios, retención de aportes o simplemente desidia”, agregó.

En ese sentido, Procelli recordó que la semana pasada “recibimos bastantes reclamos por el tema Pami, cuyos afiliados los están derivando al Hospital Interzonal, debido a la falta de atención del ExEhmsa y otras clínicas que no tienen muchas prestaciones. Así, un 40% de las camas del Interzonal están siendo ocupadas por afiliados del Pami, que sin desearlo, están quitando lugar a todos aquellos que no tienen ningún tipo de cobertura”, razonó.

“Desde nuestra organización llamamos la atención de la población y esperamos que las autoridades resuelvan esta situación con la urgencia que el caso merece. Alertando que los reclamos judiciales se multiplicarán ante el incumplimiento de una obligación publica primordial como es la salud”, concluyó el titular de la ONG.