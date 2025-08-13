Allanan vivero en El Boquerón: secuestran marihuana, luces, armas y una camioneta

La denuncia que hace veinticuatro horas recibió personal de la comisaría octava dio lugar en las últimas horas a un allanamiento en El Boquerón donde hallaron más de 200 plantas de marihuana, equipos de luces, armas, dinero y una camioneta.

Personal de esa dependencia, del Destacamento Chapadmalal y del GAD irrumpió en inmediaciones de calles 10 y 7 del paraje El Boquerón en el marco de una causa a cargo de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Federal Mar del Plata que dirige Hércules Giffi.

En el lugar secuestraron 209 plantas, luces, humidificadores, un sistema de riego automático, timers, aire acondicionado, paneles eléctricos, redes, fertilizantes, cuatro kilos de cogollos, una escopeta, dos pistolas, una camioneta Toyota Hilux y dinero en efectivo.

El encargado del lugar, un hombre de 39 años, fue notificado de la formación de una causa por infracción a la ley de estupefacientes y quedó alojado en la Unidad N°44 de Batán.