Cooperativas cortan La Rioja y Luro y profundizan el reclamo contra el Municipio

Las organizaciones políticas y sociales que este martes cortaron los accesos al palacio municipal con un acampe, exigiendo un nuevo plan de obras públicas, reforzaron este mediodía su reclamo, cortando el tránsito de manera total sobre Luro entre La Rioja e Yrigoyen.

Hace menos de 24 horas, militantes del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), MAR (Movimiento Argentino Rebelde), Barrios Unidos en Lucha y la cooperativa A Trabajar realizaron un acampe frente al Municipio, reclamando “trabajo” y responsabilizan al nuevo titular de cooperativas Hernán Alcolea por la “falta de respuestas”, en este pedido, realizado semanas atrás y que afecta a unos 800 trabajadores.

En diálogo con 0223, Raúl Álvarez de la cooperativa A Trabajar, justificó la profundización de la protesta al mal funcionamiento del programa federal Mejor Vivir “que no han dado materiales ni pagado los trabajos” y a que el Emsur, Osse y otros entes municipales “nos sacaron los trabajos”.

“Sabemos que muchas escuelas necesitan no solo pintura sino que corten el pasto, plomería o electricidad que nosotros con nuestro trabajo podemos hacer. La mano de obra está pero los trabajo no. El intendente Arroyo no sale a dar la cara y no da respuestas”, enfatizó el dirigente.