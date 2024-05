Profesionales afirman que aumentó el consumo de psicofármacos en Mar del Plata

Hace algunos días, la Confederación Farmacéutica Argentina dio a conocer un informe que brindó un dato preocupante en materia de salud, ya que aseguró que nuestro país se encuentra entre los que mayor consumo de psicofármacos presenta en América Latina.

Allí detalló el incremento de las ventas de este tipo de medicamentos, con una suba durante el primer trimestre del año pasado en el consumo de antidepresivos, antipsicóticos y, particularmente, hipnóticos y sedantes, destacándose este último grupo en comparación con el mismo periodo del 2022.

En ese sentido, agregaron que entre los psicofármacos más recetados, el clonazepam ocupa un lugar predominante, representando el 51% de las prescripciones.

Al respecto, el doctor Rodrigo Bercovsky (MP 96180) le dijo a 0223 que "en los últimos años aumentó mucho la cantidad de personas que toman psicofármacos sin una correcta evaluación e indicación médica precisa". Según su relato, esto se potenció después de la pandemia debido al encierro.

"El Covid puso en evidencia los problemas de salud mental, ya que mucha gente no la toma como parte de la salud", dijo, y agregó: "La salud no es solo la ausencia de enfermedad. La definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la salud es un estado de completo bienestar fisico, mental y social".

Según detalló, actualmente muchos pacientes acuden a la ayuda de un profesional ya que padecen de insomnio o estrés por ejemplo, y se les indican benzodiacepinas (clonazepam, alprazolam, entre otros) para obtener un resultado mas rápido, pero "estas medicaciones desarrollan tolerancia por nuestro cuerpo, y el paciente no es que no podía dormir por la falta de esa medicación, sino por muchas causas que están relacionadas a su vida diaria, su psiquis, el estrés, sus problemas personales, laborales, entre otros. Suele pasar que después el paciente no puede dejar de tomar la medicación porque cuando intentan dejarla sufren un síndrome de abstinencia, similar al de los pacientes alcohólicos en abstinencia, eso cronifica el uso de psicofármacos", subrayó el doctor.

Asimismo, destacó que son muchas las personas que, antes de visitar a un psicólogo, prefieren ir directamente al psiquiatra "porque sufren síntomas compatibles con ansiedad o depresión, entre otras cosas, y con la medicación recetada en el corto plazo sienten bienestar, pero no reconocen, y mucho menos solucionan, los problemas que les causaron los síntomas indeseados", señaló.

Otra causa muy común de "uso y abuso de psicofármacos es la recomendación de un vecino, amigo o familiar, que te dicen 'yo con esto ando bárbaro, probalo'", agregó el profesional.

"Por eso, los tratamientos relacionados a la salud mental, muchas veces deben contar con una terapia farmacológica indicada por un psiquiatra, pero también terapia psicológica para que el paciente pueda reconocer el o los problemas que están afectando su salud mental y luego poder trabajar sobre ellos", sostuvo Bercovsky.

Por otra parte, sostuvo que el estrés con el que se vive en la actualidad puede llevar a generar ciertos trastornos indeseados en la vida diaria: "Hoy en día a una persona no le alcanza con un solo trabajo, hay que tener más de un trabajo, si estudias también tenés que trabajar. Hay poco tiempo para uno mismo, para realizar actividades que nos generan placer, y gestionar las cosas de la salud mental en forma individual es muy difícil sin un profesional, sumado también a las barreras de accesibilidad al sistema de salud que tienen la mayoría de las personas".

Por eso, se sugiere acudir a un profesional de la salud antes de consumir psicofármacos sin una correcta evaluación previa, porque puede ser contraproducente.