Nuevo acampe de las cooperativas frente al Municipio: “No queremos un plan sino trabajo”

Integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), MAR (Movimiento Argentino Rebelde), Barrios Unidos en Lucha y la cooperativa A Trabajar realizaron este mediodía un corte de calle en Luro e Yrigoyen y acampe frente al Municipio, reclamando “trabajo”. En tal sentido, responsabilizan al nuevo titular de cooperativas Hernán Alcolea por la “falta de respuestas”.

“Desde la semana pasada estamos hablando con Alcolea y le presentamos un petitorio por trabajo. Queremos una reunión con los entes municipales porque al día de la fecha se nos terminaron las obras y estamos desocupados. Retrocedimos unos 20 años”, afirmó Marcos Carboni, integrante del MTR, en diálogo con 0223.

Para el dirigente, en la actualidad “solamente funciona el contrato de Mejor Vivir, que o te pagan y no te entregan los materiales o no te pagan y dan materiales. Hemos querido tener una reunión con Mario Dell Ollio pero no atiende. No podemos vivir de llamar a un funcionario o de estar en reuniones, vivimos de nuestro trabajo”, subrayó.

“Si nos tenemos que quedar los días que sean, nos vamos a quedar. Queremos respuestas, no queremos mercadería o un plan social. La solución la tienen ellos”, concluyó Carboni.