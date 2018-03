Baldini: “Alguien no quiere que La Renga toque en la Provincia”

Pablo Baldini, productor del recital que La Renga tiene previsto desarrollar el próximo 7 de abril, cuestionó al Municipio y a la Gobernación por la posibilidad que el recital no se pueda hacer por falta de seguridad.

En una conferencia de prensa brindada poco después de las 13, en las oficinas de NA Producciones, Baldini dijo que “se acababa de enterar” que la Policía de la Provincia no iba a hacer el adicional y calificó de la medida “como un signo de censura”.

En ese contexto, Baldini señaló que los músicos de la banda de rock “están re calientes” y que “lo tomaron como un claro ejemplo de censura. Tocaron en Córdoba, Neuquén y no pueden tocar acá. No pueden garantizar un evento de 30 o 40 mil jóvenes. Estigmatizan a los chicos de remera negra. Quitarle eso a los chicos es cercenarle el derecho cultural”, reclamó.

Por otra parte aclaró que se reunió con el intendente Arroyo y todas las secretarías competentes del Municipio y le dieron el certificado de factibilidad.

“Tengo versiones que después de lo que pasó con el `indio´en Olavarría, no quieren el rock en la Provincia. Alguien no quiere que la Renga toque en la Provincia”, dijo el productor, que pidió a la gobernadora Vidal “cambiar de opinión” y sostuvo que la semana próxima se analizará si se hace o no el recital, aunque remarcó “por ahora no se suspende".

Por último, el productor añadió que esta tarde se reunirá con Arroyo para determinar la concreción del show. Y no descartó que La Renga pueda tocar, si la Policía Local o seguridad privada se hagan cargo del evento.