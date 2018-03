Pablo Mirón: "Lo más probable es que no me presente en las elecciones de Alvarado"

En días donde todo es alegría en Alvarado, porque el equipo recuperó la ilusión en San Luis y seguirá peleando por la clasificación al Pentagonal, en busca del primer ascenso a la Primera B Nacional, y se conoció que enfrentará ni más ni menos que a Boca Juniors en los 32avos de final de la Copa Argentina, el presidente Pablo Mirón confirmó que difícilmente se presente en las próximas elecciones y que el club tendrá cambio de mando a partir del 30 de junio próximo. Una noticia que ya había dejado entrever en otras oportunidades pero que los hinchas del "torito" no se imaginaban, luego del profundo cambio que se realizó en la institución, luego de que la actual Comisión Directiva se hiciera cargo con un club casi en quiebra.

La charla transcurrió por muchos carriles y el final fue inesperado. Pablo Mirón se sometió a una interesante entrevista en "Brisa Deportiva" (lunes a viernes de 18.30 a 19.30, por Radio Brisas FM 98.5), habló de la Asamblea del miércoles, la imponente obra que se hará en el complejo de césped sintético, las ilusiones de ascenso, el crecimiento social y la posibilidad de enfrentar a Boca por Copa Argentina en lugar y fecha a confirmar. Sin embargo, en la última pregunta sobre lo que deparará el destino de Alvarado el 30 de junio, cuando se cumpla el mandato que comenzó el 3 de febrero de 2015, el presidente tomó aire, respiró profundo y empezó a realizar un balance para encaminar la respuesta.

Con un discurso muy pensado, sólido, Mirón aseguró que "para el 30 de junio faltan 3 meses y 22 días. En estas ultimas palabras conjugo una idea que vengo meditando hace tiempo, con el deber cumplido de aquel 3 de febrero de 2015 cuando tomamos la institución y lamentablemente la encontramos tan diezmada y hundida en deudas, con falta de credibilidad, hoy hemos logrado una institución fuerte puertas para adentro, creíble, con la conformación de agrupaciones, con muestras de agradecimiento diarias, en Alvarado nos hemos puesto el traje de dirigentes muchos socios, hinchas, que no fuimos a una universidad de dirigentes. Damos lo mejor de nosotros por tratar de hacer el club que deseamos. Cualquiera puede ser presidente, con compromiso, eso sí, hay que dedicarle las 24 horas a la institución, hay un grupo humano increible. Pero sin dudas, esto produce desgaste. Faltan 3 meses y 22 días para que finalice el mandato pero es muy problable que no me presente. Y digo muy probable para no decir que es casi seguro, porque sé a lo que puede llevar a la gente decirle que uno no va a continuar, entonces vamos a dejar un porcentaje abierto para disfrutar el momento deportivo, el momento institucional, el momento social y llegar al final del mandato con las expectativas abiertas".

Lejos de tomar el rol protagónico que tuvo durante la gestión y desdramatizando, hizo hincapié en que "yo considero que si la gestión depende de una persona, no habremos hecho las cosas bien. Acá lo más importante es la política de club que se lleve, la política de reordenamiento y credibilidad hay que continuarla y no importa quién la encabece. Los cuatro años de mandato, ayer me veía en una nota televisiva y veía mi rostro, y estoy cansado, estoy agotado. Mi familia y mi vida comercial me lo requieren, me están llamando. Obviamente el corazón tira y uno entiende que tiene muchísimo más para dar, pero también me necesita mi familia, mi vida privada y por eso casi seguro al momento de llamar a elecciones a mitad de año, Pablo Mirón no se presente para continuar", cerró. Y a partir de ahora, se abrirá un nuevo terreno de diálogo en el que se espera, lógicamente, que alguien de la Comisión actual pueda tomar el mando para seguir por la misma línea que sacó al club de una situación muy complicada y prácticamente lo refundó.

Pablo Mirón abrió de punta a punta su puerta de salida de Alvarado el 30 de junio cuando finalice el mandato. La confirmación oficial se dará en mayo cuando se realice una nueva asamblea para llamar a elecciones y se conozcan cuál/es lista/s se presentará/n para lograr la continuidad en un club que dio un cambio drástico en tres años, creció a pasos agigantados en lo social, institucional y estructural, y va de la mano de lo deportivo donde el broche de oro para la gestión sería el histórico ascenso a la Primera B Nacional.