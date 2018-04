ARA San Juan: esposa de un submarinista relata las penurias económicas que atraviesan las familias

foto

Jésica Gopar, esposa de Fernando Santilli, uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan, realizó un video donde cuenta cómo sigue el difícil día a día de las familias de los submarinistas, a casi 5 meses de su desaparición. Además de no continuar con la búsqueda, la mujer denunció que el Estado y la Armada no han cumplido con el otorgamiento de becas de estudio ni otro sustento económico. “Hay familias que casi no tienen para comer”, reclamó.

“El mes que viene vamos a tener que comenzar a hacer los trámites para la presunción de fallecimiento. Lamentablemente seguimos estando solas y desamparadas. Ellos se fueron, subieron a ese submarino y lamentablemente quedamos a cargo de todo: las deudas, a nuestros hijos, la casa, con nuestras falencias. La gente nos ha ayudado mucho pero el que nos tiene que ayudar es el Estado y las Fuerzas Armadas, que están completamente ausentes en este momento”, comenzó diciendo Gopar.

"Dieron la vida por la patria y la patria, que no es la gente, nos abandona”

Prosiguiendo con su relato, la mujer recordó que en un principio se prometieron becas de estudio para los hijos de los submarinistas: “Fueron firmadas en enero y febrero pero aún no hubo respuestas. Las mamás que llevan a los chicos al colegio y pagan de su bolsillo cómo pueden las deudas”, esgrimió.

“Nada es fácil para nosotros, nuestros esposos no eran ricos y el seguro de vida es de 10.000 pesos, no millones. La vida de mi esposo Fernando Gabriel Santilli, cabo principal electricista vale 10 mil pesos”, dijo angustiada.

“Hay que continuar. Les pido que difundan cada cosa que pedimos. Tenemos que llegar a esta instancia porque el Estado y las Fuerzas Armadas nos han soldado las manos. Los dejaron a ellos solos, pobres, a la deriva. Dieron la vida por la patria y la patria, que no es la gente, nos abandonan”.

Y agregó: “Muchas familias la están pasando muy mal, casi no tienen para comer. Lamentablemente la desaparición no salda las deudas y la vida sigue, pero con todo esto a cuestas”, finalizó Gopar.