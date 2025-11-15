Se cumplen ocho años del hundimiento del ARA San Juan: una historia de dolor e incertidumbre

A 8 años dela tragedia, el recuerdo de los familiares de los 44 submarinistas.

El 15 de noviembre de 2017, el submarino ARA San Juan desapareció con sus 44 tripulantes en aguas del Atlántico Sur. Era una misión de rutina: patrullar la zona marítima argentina pero algo salió terriblemente mal.

Pasaron ocho años de aquel trágico suceso y aún hoy las familias de los submarinistas luchan por justicia, luego de atravesar un sinfín de situaciones de lo más insólitas, como espionaje y teorías conspirativas.

Luego del hundimiento, durante días hubo rumores, hipótesis y un juego de culpas político que solo generaba mas dudas. La realidad es que ninguno de los que esperaba que sus familiares volviera tenía certeza alguna.

Fueron pasando las semanas y tras una intensa búsqueda se confirmó el fallecimiento y se los dio por muertos. Recién un año después y tras muchos peritajes solicitados por los familiares se confirmó lo peor: el submarino había implosionado a más de 900 metros de profundidad.

Las causas siguen siendo parte del misterio. Se habla de un incendio en las baterías pero también de fallas eléctricas, una explosión interna y hasta un ataque extranjero. Nada concreto y los familiares aun buscan respuestas y justicia.

Hubo investigadores privados, estatales, empresas extranjeras y hasta una Comisión Bicameral en el Congreso de la Nación con exposiciones multitudinarias y extensas, donde mucho se dijo y poco fue tomado por la Justicia.

A ocho años del hecho, la causa fue elevada a juicio y se realizará en Santa Cruz, con cuatro oficiales de la Armada acusados por “estrago culposo agravado” aunque aun no tiene fecha. En el medio, las familias denunciaron haber sido espiadas en una de las redes de escucha ilegales más oscuras de la historia de la Nación Sin embargo, la causa contra el expresidente Mauricio Macri y los exfuncionarios responsables fue cerrada por la Corte Suprema hace pocos días.

El hundimiento del ARA San Juan es una herida abierta y una deuda con esos 44 héroes y sus familias que aún esperan la verdad.