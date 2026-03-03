En vivo: comenzó el juicio por el hundimiento del Ara San Juan

Este martes 3 de marzo en un tribunal de Santa Cruz comenzó el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que causó la muerte de sus 44 tripulantes. Por la tragedia, ocurrida el 15 de noviembre de 2017, cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina serán juzgados.

Los marinos están procesados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

El juicio

El tribunal estará integrado por los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto. El debate se extenderá durante varias semanas, con audiencias en las que las partes expondrán pruebas, peritajes y testimonios.

El debate comenzó a las 9 en el Tribunal Federal de Rio Gallegos y en una primera etapa se prolongará hasta el 6 de marzo. Luego habrá un receso de 15 días. Todo el proceso se puede ver en los siguientes links.

Retransmisión a YouTube:

Fecha 2026-03-03: https://youtube.com/live/G3n1JefiSgg?feature=share

Fecha 2026-03-04: https://youtube.com/live/ix1wXqHSV5c?feature=share

Fecha 2026-03-05: https://youtube.com/live/G-KJavPIJu4?feature=share

Fecha 2026-03-06: https://youtube.com/live/eXH0iUvNJ6M?feature=share