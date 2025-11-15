A ocho años del hundimiento, Mar del Plata homenajeó a los 44 tripulantes del ARA San Juan

A ocho años del naufragio del submarino ARA San Juan, autoridades de la Armada Argentina y del Municipio encabezaron este sábado una ceremonia en el Museo del Comando de la Fuerza de Submarinos, en la Escollera Norte. El acto estuvo presidido por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Carlos María Allievi, y por el intendente Guillermo Montenegro, junto a familiares de los 44 tripulantes.

Del homenaje participaron también el subjefe del Estado Mayor General de la Armada, Vicealmirante Marcelo Flamini; el comandante del Área Naval Atlántica y jefe de la Base Naval Mar del Plata, Contralmirante Marcelo Paternostro; y el comandante de la Fuerza de Submarinos, Capitán de Navío Pablo Garay. Hubo además presencia de autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, referentes de entidades locales, veteranos de Malvinas y asociaciones de submarinistas.

La ceremonia comenzó con la interpretación del Himno Nacional, a cargo de la Banda de Música del Área Naval Atlántica, y continuó con palabras del capitán Garay, quien recordó a los marinos fallecidos. “Su ejemplo es una brújula que aún nos orienta. Nos muestra el valor del sacrificio, del trabajo en equipo y de la entrega silenciosa”, expresó. También destacó el rol de las familias, a quienes definió como “sostén de una ausencia que aún duele”.

Tras una invocación religiosa del capellán castrense David Ochoa, se colocaron ofrendas florales en memoria de los tripulantes y se realizó un toque de silencio al pie del monumento que los recuerda en la Base Naval.

El acto concluyó con la entonación de la Marcha de la Armada, en una jornada marcada por el acompañamiento de familiares y camaradas que volvieron a rendir homenaje a los 44 submarinistas que permanecen en “patrulla eterna”.