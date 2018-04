Debemos entender que  el contribuyente tiene un límite  en su capacidad contributiva

En el marco del dilatado debate de los proyectos de ordenanzas preparatorias Fiscal e Impositiva, la Unión Cívica Radical condicionó su voto definitivo, en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, a la modificación de la fórmula que determina el valor de la TSU que tributa cada inmueble.

Lo que me preocupa es que nosotros tengamos la inteligencia suficiente y la madurez necesaria para saber que el contribuyente tiene un límite en su capacidad contributiva.

Las tasas municipales no son los únicos tributos que debe pagar el vecino de nuestro distrito y sí de acá a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes no hacemos las cosas de manera inteligente, si no estudiamos más el tema, vamos a tomar una decisión de la cual seguramente nos vamos a arrepentir.

Somos parte del oficialismo pero eso no nos obstaculiza para hacer críticas, sino estaríamos ante la realidad del pensamiento único.

Muchos de los que ahora están en la oposición y forman parte de un bloque, antes integraban otra bancada, y pretenden hacernos creer que los únicos que tienen problemas y divergencias en su funcionamiento somos los que estamos de este lado y enfrente no pasa nada; pero la verdad es que el oficialismo anterior se partió en pedazos apenas perdió la última elección.

Debemos recuperar la madurez cívica que ostentamos en algún momento; cuando un intendente comenzaba una obra, su sucesor la terminaba y ambos concurrían juntos a la inauguración. Posiblemente porque esas cosas no pasan más desde hace años es que estamos como estamos, y muestra la falta de madurez que tenemos como dirigencia política.