Álvarez no se quiere traicionar, y Aldosivi no da respuestas

Aldosivi jugó ante Newell´s Old Boys su peor partido en las siete fechas que lleva la Superliga. En un encuentro clave por los promedios, volvió a retroceder en esa tabla ante un rival que lo superó.

¿Cuáles son los problemas de Aldosivi? Sin dudas, y al margen que el entrenador analiza el rendimiento en conjunto (hoy se dice "todos atacan, todos defienden"), los inconvenientes del equipo del puerto son de mitad de cancha hacia adelante. Aldosivi no marca bien, no tiene contención, simplemente porque no tiene jugadores que marquen. El más destacado en ese rubro es Federico Gino, que ante Newell´s perdió la titularidad.

Da la sensación que Gustavo Álvarez no quiere traicionar su idea inicial de juego para el equipo: posesión, buen manejo de la misma, desborde por los extremos. El buen director técnico -al margen de las críticas de los hinchas hoy, es un gran trabajador-, con el elevado número de 14 incorporaciones, busca jugar de una forma que requiere mucho tiempo de trabajo especialmente para un equipo nuevo. Con más jugadores creativos -Román Martínez antes de su lesión, Bertoglio- y delanteros, que de despliegue, marca. Por eso Gastón Gil Romero, Nahuel Yeri, por ejemplo- casi no tienen minutos. El plantel también se armó para ello.

Aldosivi no tiene equilibrio. Tampoco presiona, como lo hacía el torneo pasado. Defiende dentro de todo bien, con una última línea que se mantuvo de la temporada pasada. Pero no genera juego, no tiene sorpresa, y no tiene contundencia. Aquí otro punto: Gonzalo Verón llegó para ser centrodelantero -en otros equipos jugó siempre por los extremos-. A Álvarez no le gusta para sus equipos el típico "9" alto o "aguantador", sino los que se incorporan al circuito de juego, tiran diagonales, definen por sorpresa. Pero sin juego elaborado, más su rendimiento irregular individual, Verón queda aislado.

La falta de gol es algo que viene del torneo pasado, aún con Cristian Chávez y pese al actual cambio de jugadores. En lo que va del 2019, contando la Superliga pasada, Aldosivi convirtió 11 goles en 17 partidos.

El ingreso de Lucas Villalba en el mediocampo fue un intento de buscar algo distinto por parte de Álvarez. Casi sin trabajo, no funcionó. Los jugadores, individualmente, no colaboran. Nazareno Solís no gana en el mano a mano, Sebastián Rincón corre más de lo que piensa, Facundo Bertoglio lleva la pelota con elegancia pero no filtra un pase que desarme a la defensa rival. Alan Ruiz tiene minutos que nunca aprovecha, intrascendente y al trote. Ante Newell´s, el jugador más peligroso fue un defensor: Leonel Galeano (gol anulado, y otro cabezazo apenas elevado).

"La diferencia entre este torneo y el anterior, es que el ensamble entre las partes del equipo se dio con diferentes resultados. El año pasado, el crecimiento fue con buenos resultados. Ahora nos está pasando lo contrario. Tenemos que ser muy fríos, sacar conclusiones como siempre, corregir y trabajar para mejorar", sostuvo Gustavo Álvarez al canal Fox tras la derrota ante Newell´s.

Es cierto. Aquel "nuevo Aldosivi" de Pisano y compañía arrancó con resultados que sorprendieron, aún sin jugar del todo bien. Ahora, eso no sucede, con el agravante de un promedio que se volvió más "flaco".

El viernes ante Unión de Santa Fe, se verá cómo reacciona el equipo. Cómo respalda a su entrenador, en el ojo de la crítica del hincha y también algún dirigente. ¿Lo bueno? Aldosivi pareció tocar fondo tempranamente, con margen todavía para mejorar y crecer. El límite, será el subsuelo.