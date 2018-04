La Provincia le apunta a Arroyo por la Emergencia Agropecuaria

Más de una vez el intendente Carlos Arroyo a responsabilizado a las intensas lluvias y temporales que sufre Mar del Plata, como parte del problema para concretar distintas obras de infraestructura. Sin embargo, ante la posibilidad de que General Pueyrredon sea incluida en la zona de emergencia, que busca asistir a los productores agrícolas afectados por los pasados temporales, la Comuna llamativamente no presentó ninguna documentación que avale tal crisis.

Hace una semana la Provincia anunció que 27 distritos bonaerenses -que habían sido afectados por la sequía- serán beneficiados con créditos blandos al ser incluidos dentro de la “Emergencia Agropecuaria”. En esta decisión quedó afuera General Pueyrredon, lo que motivó el descontento de los productores agrícolas, que desde el 2017 estaban reclamando ayuda para poder “aguantar” las grandes pérdidas económicas sufridas por los temporales.

Conocida la preocupación del sector frutihortícola local, que incluso advirtió que varios productores están vendiendo sus maquinarias para irse de la zona, se conoció la respuesta de la Provincia, que aclaró que General Pueyrredon no fue incluido dentro de la Emergencia Agropecuaria por responsabilidad del Municipio.

“Mar del Plata no se incluyó en la Emergencia Agropecuaria porque no presentó solicitud: cuando se abre la mesa de emergencia agropecuaria, cada municipio tenía que presentar la documentación para estar incluido en esa emergencia. Y Mar del Plata no presentó nada, no hubo solicitud”, explicaron a 0223, fuentes provinciales.

Sin embargo desde la Provincia agregaron que el Municipio “tiene tiempo hasta este viernes 20 de abril para presentar la documentación”.

Se verá si en estos escasos días, el Ejecutivo logra aportar dicha documentación y que los productores del distrito sean beneficiados con créditos blandos para solventar las grandes pérdidas sufridas durante los temporales que dañaron seriamente sus cosechas.