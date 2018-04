“Mar del Plata tiene que estar en la agenda de las empresas de tecnología que quieren venir a la Argentina”

Sergio Andueza llegó al lugar en el que más cómodo se siente. Durante años (desde la gestión de Gustavo Pulti) asumió el control del Centro de Operaciones y Monitoreo, una herramienta originalmente pensada para combatir la inseguridad y aumentar la prevención. Sin embargo, hoy ya suma otra función como la de confeccionar multas a través de esas imágenes y ofrece un horizonte muy amplio.

“Una ciudad inteligente utilizar una cámara de seguridad simplemente para visualizar”, dice y aclara que Mar del Plata no está lejos de ser un “modelo de ciudad inteligente”, debido a la base de fibra óptica que posee. Pero reconoce que los caminos para explorar sin casi inagotables. La función primoridal del área será recibir planteos de las distintas áreas y proveer de la tecnología necesaria para implementar esos proyectos.

El otro pilar es la educación. La Escuela de Artes y Oficios Digitales ofrecerá tecnicaturas para capacitar a marplatenses en un sector que tiene pleno empleo. “Hoy las empresas locales que desarrollan productos y servicios no tienen el talento suficiente como para seguir creciendo. Si generamos talento y salimos a vender Mar del Plata como una marca en tecnología, una opción donde hay mano de obra especializada, las empresas van a venir solas”, explicó Andueza en una entrevista con 0223.

-¿Cuál es el objeto de la Secretaría de Tecnología e Innovación?

-Se rearmó la secretaría que ya existía. Se hicieron algunas modificaciones para ponerle una impronta más relacionada a ciencia y tecnología. Y en algunos aspectos involucrar el centro de monitoreo a mayor escala en el concepto de lo que es ciudades inteligentes. No solo lo que es seguridad, sino proveer infraestructura e instalar tecnología en vía pública, donde las distintas áreas municipales puedan tener control y mejorar el espacio público.

-¿Por ejemplo?

-Podría ser un sistema de automatización de control de semáforos, si se cambia toda la luminaria a led se podría desde este lugar controlar todo el sistema lumínico. Lo que apuntan las ciudades inteligentes es todo tipo de sensor que se pueda instalar en vía pública y desde una forma remota poder controlarlo.

Lo otro que estamos pronto a cerrar es que el 107 se traslade al Centro de Monitoreo y sea un centro de operaciones que le brinda servicio de tecnología a las distintas áreas. Ahora le damos el servicio de tecnología al área de seguridad, en cuanto es videovigilancia, y ahora también lo hacemos con el sistema de multas a través del COM. Nosotros ponemos la infraestructura, pero el responsable del proceso es el área correspondiente, en este caso la subsecretaría de Transporte y Tránsito.

-Siempre se repite que los colectivos no respetan las frecuencias y que la 9 de Julio incumple los recorridos para juntar la basura. ¿Eso sería una posibilidad?

-Exactamente. La idea es que cada secretario o presidente de ente pueda definir sus mecanismos y nosotros desde Tecnología poner a disposición la infraestructura para que ellos apliquen su proceso.

-¿Qué otras metas hay?

-Otro punto importante es trabajar en lo que es la parte de informática interna y generar más aplicaciones como las que se han creado para ayudar al vecino. Trabajar con el área de Modernización. Hubo un cambio que hemos discutido con Massimo Macchiavello: Desarrollo Productivo va a ser la parte del análisis y modernización del proceso y el área de tecnología estará involucrada en caso de que esa modernización requiera tecnología. En caso de que sea solo un cambio en un proceso o algo administrativo, Tecnología no participará.

Hay casos en los que el sistema es muy obsoleto, cuesta mucho mantenerlos o no hay personal que conozca esa tecnología, también remodelarlo.

-¿Hay algún caso concreto?

-Hay sistemas de compras y recursos humanos que tienen años y es necesario entender cómo están, de qué se trata su mantenimiento. La tecnología avanza a pasos agigantados y hay que buscar, si es posible, algo mejor, más dinámico y que sea fácil de mantener.

-¿Cómo se abordará el tema de datos abiertos?

-El área de Desarrollo Productivo va a trabajar en la definición de dónde se aplicarán datos abiertos y desde el área de Tecnología se colaborará en la implementación de lo que ellos definen.

-¿Cuán lejos está Mar del Plata de ser un modelo de ciudad inteligente?

-No estamos lejos. El año pasado estuve en Brasil, visitando algunas oficinas de Axis y de fabricantes. Y tenemos una red de fibra óptica tendida que es lo último que hay en el mercado a nivel mundial. Es una red GPon de 250 kilómetros. Eso es una muy buena base. Hoy no hay nada mejor que eso, con lo cual tenemos mucho para explorar. Debemos tratar de involucrar la mayor cantidad de sensores, tecnología, luminarias de led, cambiar el sistema de semaforización. Hay muchos temas, todos tienen costos asociados.

Va más allá de lo que es una ciudad inteligente utilizar una cámara de seguridad simplemente para visualizar. En San Pablo, la cámara ya tiene inteligencia. Si le decís a la cámara qué ver, te envía un alerta. Eso es monitoreo reactivo, sin necesidad de que haya un operador mirando la cámara. Se le puede marcar un sector de un colegio por ejemplo y se le pide que si una persona pasa caminando por ahí suene una alarma. O cámaras LPR que compramos a través de una licitación. A través de una lista negra nos van a informar si hay autos con pedido de captura o que tiene algún impedimento legal para poder circular por vía pública.

Es muy amplio todo lo que implica y tenemos mucho para avanzar. Pero tenemos una buena base que es la red de fibra óptica.

-Otro de los puntos que tenías a cargo por pedido del intendente es la Escuela de Artes y Oficios Digitales. ¿En qué situación está?

-Es otro de los puntos que vamos a trabajar muy de cerca, en este punto con el secretario de Educación. Es una base que se necesita; incrementar la currícula de talentos. Hoy las empresas locales que desarrollan productos y servicios no tienen el talento suficiente como para seguir creciendo y tienen que contratar gente en otras provincias u otras ciudades. Si tenemos esa buena base, creemos que vamos a avanzar.

En esto está involucrada la escuela de artes y oficios digitales. Hemos hablado con algunas universidades, pero hay temas que tenemos que terminar de definir, como los costos operativos que lleva abrir un nuevo establecimiento. Esperemos lograrlo a la brevedad porque es uno de los pilares del Polo Tecnológico que tiene todo relacionado.

Tuvimos una entrevista con la gente de Aticma y tenemos que trabajar en el concepto del Parque Tecnológico, más allá de un edificio y dónde se instala. Si nosotros no le generamos un contenido a un Parque Tecnológico que, por ejemplo, uno de los puntos es la educación y generar más talento, por más que tengamos un edificio mucho no se va a poder lograr. Y si generamos talento y salimos a vender Mar del Plata como una marca en tecnología, una opción donde hay mano de obra especializada, las empresas van a venir solas. No vamos a tener que ir a buscarlas. Necesitamos que Mar del Plata esté en la agenda de esas empresas que hoy se quieren venir a instalar a la Argentina y hoy por hoy no están en las prioridades de Mar del Plata como para instalarse.

-¿Qué relación tiene con Aticma?

-Tenemos que trabajar todos en un plan a corto, mediano y largo plazo. Hace falta un plan público-privado. Es la única forma de que en este sector se consigan objetivos claros. Cualquiera que ha desarrollado un programa de software sabe que seis meses o un año es un plazo corto. Tenemos que apostar al largo plazo y para eso tenemos que trabajar todas las personas, sin distinción de ideología, de todos los organismos, sin distinción de ideología, de todos los organismos, universidades. Tenemos que desarrollar esta marca y lograr que la gente pierda el miedo. Que deje de pensar que para trabajar en tecnología es necesario estudiar una carrera de cinco o seis años, en donde tiene matemática y física. Hoy por hoy es tanta la necesidad, tal el pleno empleo que no necesariamente tiene que ser un ingeniero una persona que se ponga a desarrollar software.

-¿A simple vista es una manera eficaz de revertir la matriz de desempleo de Mar del Plata?

-Es un sector que tiene pleno empleo y siempre lo definimos entre producto y servicio. Las empresas locales que desarrollan producto pueden empezar a contratar gente y especializarla en algún punto particular, y sin conocimiento de inglés. Y tenemos las empresas que desarrollan servicios donde sí se requiere conocimiento de inglés porque mucho de los que se desarrolla en la ciudad se exporta. Creemos que si le damos muy fuerte a lo que es el tema educativo y generamos una masa de talentos, indistintamente de la edad, se puede empezar un trabajo de desarrollo en la industria del software.

-Queda poco más de un año y medio de gestión. ¿Con qué meta cumplida se iría satisfecho?

-Un punto muy importante sería que Mar del Plata aparezca en la agenda de aquellas empresas que quieran instalarse en la Argentina y el segundo es acompañar a las empresas locales para que puedan crecer. Estos dos resultados van de la mano con poder duplicar la curricula de personas estudiando alguna carrera de sistemas.

Y por otro lado llegar con conectividad y aplicaciones digitales a todos los vecinos de la ciudad para que no tengan que dirigirse hasta algún lado o perder tiempo haciendo cola para hacer un trámite. También garantizar que todas las escuelas tengan Internet y que las plazas o los barrios, que muchas veces tienen escasa conectividad, mejore para poder hacer un trámite en forma digital.