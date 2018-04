Peñarol se afilió a la Asociación Marplatense

Peñarol sigue dando pasos hacia adelante, que muestran el crecimiento de la gimnasia artística dentro del club. Poco después de cumplirse un año del regreso de la actividad, la institución se afilió a la Asociación Marplatense y comenzará a competir en los certámenes locales de Nivel E. El debut será el domingo 13 de mayo cuando se realice el primer torneo en el IAE Club.

"Decidimos ingresar porque en las reuniones a las que fui me gustaron los criterios y la idea de fomentar la competencia sin que sea mala palabra. También se dijo que debemos apoyarnos entre todos y comprometernos en la organización de los torneos, acompañarnos. La gimnasia es un deporte individual pero tenemos que trabajar para que crezca, cada uno desde su lugar", comentó la profesora Mara Laquidain, quien está a cargo de la actividad, acompañada por Agustina Brigi y Antonella Barrionuevo.

En marzo de 2017, la gimnasia artística volvió a Peñarol luego de 25 años de ausencia. En la actualidad, son 40 las niñas que practican la actividad. "Lo que hago me apasiona y en el club me siento muy acompañada. Me encanta estar acá, el entorno. Eso nos da mucha energía. Me pone feliz ver el crecimiento de la Escuelita en tan poco tiempo y con pocas horas de entrenamiento. Las nenas venían y vienen contentas y este año duplicamos la cantidad. Pensé que era un buen momento para meterse a participar en las competencias locales, porque también las profes que sumamos tienen mucho empuje, entonces se dio todo un combo y decidimos ingresar", contó Laquidain.

Para el 2018, debido a la importante demanda de inscriptas, hubo que modificar y agregar horarios. Eso produjo algunas deserciones de gimnastas que habían participado el año pasado. "Extraño a las que tuvieron que dejar, pero me quedo con los mensajes de los papás. Todos están agradecidos y se lamentan, aunque dicen que van a volver de alguna manera (risas)", dijo la "profe" Mara.